La Fundació Per Amor a l’Art inaugurarà una exposició el pròxim 27 de març en el TAC de Catarroja, que gestiona l’empresa d’arts escèniques Olympia Metropolitana, propietària del Teatre Olympia o del Teatre Talia de València.

La mostra, «En diàleg (Fragateiro/Femenía) col·lecció Per Amor a l’Art», s’inaugurarà per a commemorar el Dia del Teatre. Serà la primera activitat del conveni signat entre Olympia Metropolitana i la Fundació Per Amor a l’Art, que gestiona el centre d’art Bombas Gens de València. «És una mostra que confronta a dos artistes pertanyents a la col·lecció Per Amor a l’Art que naix amb la voluntat de compartir obres d’art de la fundació més enllà de les galeries del seu centre d’art, Bombas Gens. Una exposició que contraposa dues peces d’Inma Femenía (1985, Pego) amb una de Fernanda Fragateiro (1962, Montijo, Portugal) totes dues artistes desenvolupen la seua pràctica artística des de l’abstracció, un dels eixos de la col·lecció Per Amor a l’Art al costat de la fotografia», explica l’organització.

Inma Femenía és llicenciada en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València en 2008. Màster Oficial en Producció Artística de la UPV, 2009-2010. Durant aquests anys va ser guardonada amb diversos premis. En 2013 es va traslladar a Berlín per a continuar amb la seua investigació i començar a explorar la relació entre art i indústria. En 2015 va tornar a València on va començar a treballar amb la Galeria Punto, representant-la en fires d’art nacionals i internacionals. En l’últim any ha aparegut en diferents publicacions com la revista DARD o WRPD Magazine. En 2017, ha sigut nominada al premi The Paulo Cunha e Silva Art Prize de Porto.

El treball de Femenía ha sigut exposat internacionalment a Anglaterra, França, Itàlia, Alemanya, Portugal, Colòmbia i Alabama, entre altres. Destaquen les exposicions: Live Today. Tomorrow Will Cost Habite en Praz-Delavallade (París, França 2017); Tensió en Centre Párraga (Múrcia, Espanya 2016); One Size Fits All en The Ryder Projects (Londres, el Regne Unit 2016); Rugged Terrain en Beta Pictoris Gallery (Birmingham, Alabama, US 2016); Bête Noire en Musart (Berlín, Alemanya 2016) i Offene Atieliers en Atelierhaus Dachauer (Munic, Alemanya 2015).

Fernanda Fragateiro viu i treballa a Lisboa. Després de les seues primeres individuals a Alemanya, el Regne Unit o Espanya i la seua participació en la Triennal d’Arquitectura de Lisboa (2010) o en la Dublin Contemporary (2011) s’ha constituït com unes les veus més interessants i personals del panorama europeu.

El seu treball es caracteritza per un particular ús dels materials, als quals dona vida amb la seua obra, propiciant noves lectures.

Operant en el camp tridimensional i deslligant la tensió entre escultura i arquitectura, les obres de Fragateiro potencien les relacions amb cada lloc, sumant a l’espectador en una situació performativa.