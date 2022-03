«És molt emocionant tornar als carrers», «estem molt contents de tornar a viure la música, que és el que més ens agrada, amb la nostra gent i en el nostre barri». Dues frases que s’han pogut escoltar de la boca de dues dels innombrables músics anònims que durant aquesta setmana han sigut protagonistes dels carrers dels barris i pobles valencians, i que han sigut ben recollits aquests dies en les xarxes socials de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) a través de la seua etiqueta #FOCiSO.

Amistats represes enmig de la gran festa valenciana, una bona representació dels moments d’emoció que s’han celebrat aquesta setmana entre els protagonistes del moviment de les societats musicals, que han demostrat de nou el seu gran poder d’activació de territoris amb els seus pasdobles i la seua música com a connectors de desenes de milers d’històries.

Perquè la unió d’aquestes dues potències culturals valencianes, la del món faller amb les bandes de música, s’ha pogut sentir de nou com a motor d’una societat en festa, a pesar que la climatologia no ha posat de la seua part aquesta vegada. Escenes que en els últims anys han sigut impossibles de veure, han sigut de nou freqüents postals falleres. Grups de falleres ballant al ritme de ‘El Faller’, ‘Paquito el Xocolater’ o ‘Xàbia’; estrangers descobrint per primera vegada la concentració de músics per habitant d’aquesta terra, terra de música; o el primer cercaviles d’alguns dels nostres més joves músics, desfilant al costat dels seus companys veterans, tots sota un mateix ritme. En definitiva, Foc i So, un territori en Falles.

Reactivació econòmica

Durant aquesta setmana, quasi 500 bandes amb procedència de les societats musicals de la Comunitat Valenciana han tingut participació en les Falles. Per a la Presidenta de la FSMCV, Daniela González, «hem viscut amb moltíssima il·lusió la volta dels nostres músics al carrer. Fins fa pocs dies encara estàvem rebent sol·licituds per part de falles per a contractar més músics. Moltíssimes de les nostres societats musicals han sigut contractades, la qual cosa és una notícia fantàstica».

Un impuls d’esperança per al col·lectiu que suposa una injecció molt important en contractacions directes a la ciutat de València, els seus pobles, i també en moltes localitats de Castelló i Alacant. «Aquests diners, en la majoria dels casos, aniran destinats a les bases del col·lectiu, les nostres escoles de música, que han sigut unes de les grans perjudicades en els últims anys de pandèmia», comenta la Presidenta.

Hui, quan el territori valencià comença el dia amb ressaca fallera, encara és moment de celebrar que aquesta unió cultural haja tornat a materialitzar-se i que, en aquest cas, continua sonant igual de bé que sempre.

La FSMCV compta amb 550 societats musicals distribuides per tota la C. Valenciana. Les seues escoles de música tenen uns 60.000 alumnes i més de 200.000 socis.