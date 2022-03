La defensa aèria de la Comunitat Valenciana i dels fronts bèl·lics, van constituir una de les prioritats del govern de la Segona República durant la Guerra Civil, que va dependre en gran manera dels aeròdroms militars que es van implantar al nostre territori i que van arribar a ser al voltant de quaranta.

Un dels municipis en el qual es conserven les restes d’un d’aquests indrets és El Villar. Aquest conjunt ha sigut estudiat per part de l’historiador de l’art Manuel Carreres Rodríguez de la Càtedra Demetrio Ribes, autor d’un llibre el 2018 i comissari d’una exposició itinerant sobre el tema, anomenada «Aeròdroms valencians de la Guerra Civil».

En el cas del Villar, aquest es va ubicar a la «Casica de Roger», una masia existent al sud-est del centre urbà de la localitat, que segons Carreres, va ser reconvertida en base aèria per fases entre desembre del 1936 i juny del 1938. Aquest fet va suposar també la transformació de les terres de cultiu del seu entorn en espai per a l’aterratge i enlairament dels aparells, que tenia forma hexagonal irregular.

A l’edificació principal del conjunt, de finals dels anys vint, es va ubicar el lloc de comandament. Aquesta construcció resulta interessant des del punt de vista arquitectònic pels seus interiors i per la seua façana principal de dos altures, recaient al sud, rematada amb forma mixtilínia, revestida amb morter, amb finestres i porta amb arcs a rosca de rajola i ampit del mateix material.

A més, al nord de l’anterior, es va construir de nova planta un singular edifici per quarter de tropa i taller, format per dos pavellons, amb murs de maçoneria, morter i verdugades de rajola, separats per un pati intermedi. La seua coberta resulta molt interessant en estar realitzada amb encavallades de fusta i metall, acabada, com al cas anterior, amb la solució constructiva tradicional de la zona de canyís, morter i teules corbes. També es va executar un refugi subterrani per a cinquanta persones amb dos accessos, realitzat amb rajola, maçoneria vista, morter i formigó, recentment restaurat.

Des del punt de vista històric Manuel Carreres destaca a la mostra que, «l’aeròdrom va estar molt actiu durant tota la contesa, i participà en les batalles i ofensives de Terol, Llevant i l’Ebre... i va ser un dels principals camps de bombardeig de la regió..., es va abandonar el 22 de març de 1939» davant l’avançament de les tropes franquistes.

Actualment, és considerat com a Bé de Rellevància Local des del 2017, per la Llei del Patrimoni Cultural Valencià, de fet representa «un dels indrets aeronàutics més rellevants i únics de tot el territori valencià» com també indica Carreres. Malauradament, excepte el refugi que ha sigut restaurat recentment, l’estat de conservació de la resta d’edificis és molt deficient, amb risc de desaparició per la seua velocitat de deteriorament. Per aquest motiu és necessari que es duga a terme de forma molt urgent també la seua restauració i posada en vàlua per part de l’administració pública.

Villar del Arzobispo és un municipi de l’interior de la Comunitat Valenciana, pertanyent a la comarca dels Serrans, que està situat a una altura de 520 metres sobre el nivell del mar. És la població capdavantera de la comarca pel que fa al nombre d’habitants (3.910). La seua economia es basa principalment en la mineria i el transport, els serveis i el sector agroalimentari.