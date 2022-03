El món editorial valencià participa un any més en la Fira de Bolonya, Bologna Children’s Book Fair (BCBF), la principal fira del llibre infantil i juvenil per als professionals del món del llibre. Enguany aquesta cita tindrà lloc del 21 al 24 de març i compta amb la participació de més de 800 editorials de països de tot el món, 9 d’elles valencianes. Així, al llarg de quatre jornades, les editorials valencianes donaran a conèixer les seues últimes novetats en un stand de nou mòduls al recinte de la fira italiana que en la seua 59a edició inclou una interessant novetat: serà la primera edició presencial de BolognaBookPlus, una iniciativa dirigida a la indústria editorial global. En concret, les editorials que integraran l’exposició literària valenciana són: Litera Libros, Savanna Books, Media Vaca, Algar, Andana, Grafito, Anillo de Sirio, Sembra Llibres i Iglú. Les nou empreses participaran a l’stand col·lectiu de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), gràcies al finançament de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport; i la gestió i assistència de l’Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV).

Cal destacar que AEPV participa de manera ininterrompuda des de finals dels anys 80, amb el suport de la Generalitat Valenciana, en aquesta Fira Internacional del Llibre, la més important de literatura infantil i juvenil de tota Europa. Aquesta és una acció més que situa l’Associació d’Editorials en la internacionalització, enfocada cada vegada més en la participació en fires internacionals, per tots els beneficis que se’n deriven.

L’editorial Litera Libros se suma al vaixell d’aquests avantatges, participant en totes les iniciatives d’internacionalització proposades per AEPV. Després d’uns anys apostant fort pel mercat exterior, aquesta editorial d’Albuixech, celebra enguany la seua enhorabona a Bolonya en rebre la Menció Especial del jurat en la categoria Opera Prima en la Fira de Bolonya 2022 pel seu llibre il·lustrat Fluidoteca, de Berta Páramo. “Aquesta menció és tot un reconeixement al nostre treball i una gran espenta per a continuar apostant per la internacionalització i la presència al mercat mundial des d’una editorial valenciana” explica Juan Romero, editor de Litera Libros. Al seu torn, des de Litera Libros asseguren que la BCBF és tota una oportunitat per a vendre drets a altres països. A manera d’exemple, des de la concessió d’aquesta menció els drets de traducció de Fluidoteca i d’altres títols de Litera Libros han estat requerits per editorials de Xina, Japó, França, Itàlia i Xèquia. A més de mostrar el seu catàleg, Litera Libros i la resta d’integrants de l’expedició valenciana a Bolonya, participaran en nombroses reunions professionals, xarrades i presentacions.

Observar les tendències editorials del mercat internacional, descobrir nous models de negoci i estar al dia amb les últimes novetats en matèria de literatura infantil, són alguns dels objectius d’aquesta trobada. A més a més, l’abast de la participació en aquest acte es veu incentivada per un ampli programa d’iniciatives que incrementen l’oferta de la fira, una cita on habitualment es tanquen molts dels contractes anuals de drets d’autor en l’àmbit internacional.