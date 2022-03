Les últimes tendències musicals i artistes emergents es donaran cita dissabte en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC). És la culminació de la primera edició del CCCCMusicLab, una incubadora de talent musical pionera que ajuda a artistes i grups que comencen la seua carrera.

En aquesta primera edició han participat Jaime Allepuz, Teyou, Tauro, Pararrayos, Muro María i Anouck The Band, sis propostes musicals heterogènies que han aconseguit atraure mirades de discogràfiques i del públic.

«Des del Centre del Carme vam decidir en 2021 apostar per aquest laboratori. I, un any després, estem molt agraïts del treball i de la carrera que espera a aquests sis primers artistes», destaca José Luis Pérez Pont, director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i del CCCC.

Pérez Pont animat a unir-se a aquesta celebració de la música emergent, que se celebrarà amb un concert en el Claustre Renaixentista a les 11.30 hores, i amb un altre a les 19.00 hores en el Claustre Gòtic, fins a completar aforament. Jaime Allepuz, Tauro, Muro María i Anouck The Band compartiran escenari amb dos artistes convidats, Rakky Ripper i Pantocrator, per a sorprendre amb les seues propostes i fer un recorregut des de la música urbana i punk fins al pop.

El director del Centre del Carme anuncia que ja s’està treballant en una nova edició de la incubadora: «El balanç és més que positiu i continuarem apostant per les noves tendències musicals i, sobretot, per valors com l’esforç, la camaraderia, la superació i la cultura en viu».

Més que cançons

Concerts com el d’aquest cap de setmana són només una part del treball del CCCCMusicLab, ja que que han comptat amb tallers, trobades amb professionals de gran nivell i acompanyament personalitzat per a dissenyar la seua estratègia professional.

Aquest programa pretén secundar la formació, projecció i creixement dels i les artistes seleccionats, així com acompanyar-los a través d’una metodologia gradual i adequada a les necessitats de cada un. Les seues prioritats són abordar la situació del talent musical emergent, repensar el lloc que ocupa la indústria de la música en la cultura i refermar el CCCC com un espai on generar nous ponts entre la cultura, la indústria musical i el talent emergent.

Així, en aquesta primera edició han oferit concerts en la Nit Europea dels Museus, en l’Oasis Market Fest del Centre Comercial L’Aljub d’Elx, en el cicle El Dormitorio Centennial Bedroom Art i en altres cites dins i fora del Centre del Carme.

També han participat en jornades sobre futur i creació d’estratègies en la indústria musical i sobre contractes i salut mental en la professió de la mà de Nando Cruz, Ignacio Gallego, Nara Pinto, Marta Salicrú i Victoria Fenoll, i han comptat amb seguiment personalitzat dels directors del CCCCMusicLab, Roberto Gimeno i Victoria Fenoll.