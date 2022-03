Va ser la primera Trobada que es va suspendre a causa de la pandèmia. L’11 de març de 2021, la Conlloga Muixeranga de Castelló i l’Institut Valencià de Cultura anunciaven la suspensió de la V Trobada de Muixerangues de Castelló, que havia de celebrar-se tan sols 10 dies després, el 21 de març, durant les Festes de la Magdalena. Cares tristes i resignació al Cau dels castellonencs que, tot i això, no van perdre l’esperança de poder tornar prompte a plaça.

Han hagut de passar dos anys però, aquest mes de març, el Cau Muixeranguer de Castelló ja ha tornat a bullir com abans de la pandèmia amb els preparatius del que és, sense dubte, el dia gran de la Conlloga. Reunions, repartiment de tasques, entrega de camises a les noves muixerangueres i muixeranguers i bones proves als assajos que han convidat la colla castellonenca a tornar a somiar en una Trobada com les d’abans. I el dia, per fi, ha arribat. Demà, 26 de març, segon dissabte de Magdalena, torna la Trobada de Muixerangues de Castelló, que enguany canvia d’ubicació per adaptar-se a la situació sanitària.

Minuts abans de les 12 h del matí, a l’esplanada del Palau de la Festa, tornaran a sonar les dolçaines i tabals amb l’entrada de les colles participants a plaça. Repetint el cartell que s’esperava el 2020, actuarà com a colla muixeranguera convidada la Muixeranga de Barcelona, que durant aquests darrers mesos ha assajat de valent i ha anat mostrant a plaça un ampli repertori de figures de quatre alçades. La Muixeranga de Barcelona va ser fundada el 2017, amb camisa blau turquesa, sent la primera i -encara ara- única muixeranga de fora del País Valencià. El març del 2020 va aconseguir alçar la seua primera figura de cinc, l’Alta Clàssica.

D’altra banda, la colla castellera que acompanyarà la Conlloga en la seua Trobada seran, com també havien de ser el 2020, els Nens del Vendrell. La colla del Baix Penedès, fundada el 1926, amb camisa vermella, va ser una de les primeres colles castelleres constituïdes com a associació. Entre les seues fites destaca el primer 3 de 8 del segle XX i la victòria al Concurs de Castells l’any 1952, a més del treball intens en la recuperació dels castells amb folre durant el segle XX. Com a fet curiós, cal destacar que aquesta colla ja va actuar a Castelló l’any 1958, també durant les festes de la Magdalena. Una actuació, per tant, especial pels vendrellencs i per a la ciutat de Castelló, que tornarà a veure’ls seixanta-quatre anys després.

Demà tot el món muixeranguer mirarà de prop el que passa a Castelló. Perquè després de renàixer el passat juliol amb els pinets a la plaça de l’Ajuntament de València, les muixerangues somniaven en tornar a retrobar-se a plaça amb altres colles amigues i una certa normalitat, en compartir esforç i alegries, en fer pinya juntes. Algunes colles ja han tingut l’oportunitat d’actuar juntes i, al desembre, durant la celebració del 10è aniversari de la declaració de la Festa de la Mare de Deu de la Salut d’Algemesí com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat, també van actuar conjuntament, com és habitual, la Muixeranga d’Algemesí i la Nova Muixeranga d’Algemesí. Però demà, a Castelló, es viurà la primera de les grans trobades del calendari muixeranguer després de la pandèmia. I darrere d’ella, de segur, en vindran moltes més, com la d’Algemesí, Alacant, Vinaròs o Gandia. Perquè les muixerangues han tornat per quedar-se i amb ganes de seguir creixent.

Si no vos ho voleu perdre: dissabte 26 de març, a les 12h, a l’esplanada del Palau de la Festa (pl. de la Rondalla Els Llauradors) de Castelló de la Plana.