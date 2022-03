Els més de 600 centres que componen la Xarxa de Centres Educatius de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), han estat aquesta setmana en el centre del debat nacional sobre el moment actual de l’educació musical.

Com a epicentre de la conversa, el FOROEM22, el Primer Fòrum per l’Educació Musical d’Espanya – I Congrés Internacional d’Educació i Investigació Musical, organitzat per la Confederació d’Associacions d’Educació Musical de l’Estat Espanyol (COAEM), juntament amb la Facultat d’Educació de la Universitat d’Extremadura (Uex) i el Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal, la Conselleria d’Educació d’Extremadura (Centre de Professors i Recursos de Badajoz) i l’Associació de Professionals de l’Educació Musical d’Extremadura (APEMEX). Aquest esdeveniment, que ha transcorregut entre el 24 i el 26 de març a Badajoz, ha tingut com a objectiu principal reflexionar sobre la situació actual de l’educació musical en els diferents àmbits (educació obligatòria, escoles de música, conservatoris, cicles formatius, universitats).

En el marc del fòrum, la Federació ha estat representada pel seu vicepresident educatiu, Remigi Morant, membre del comité científic, qui ha oferit una comunicació en la qual s’ha posat de valor la resiliència de la Xarxa de Centres Educatius de la FSMCV en temps de COVID-19. A més, el vicepresident Morant també ha coordinat la taula d’experts «L’educació musical a Espanya: desafiaments possibles».

Aquesta xarxa, que suposa el cor del moviment de les societats musicals de la Comunitat Valenciana, compta entre els seus més de 600 centres educatius, amb més de 60.000 alumnes i 5.300 professors. Una autèntica pedrera de talent que obliga a mantindre constantment l’actualització de coneixements i mètodes d’aprenentatge per a garantir l’excel·lència.

Amb això, el moviment de les societats musicals de la Comunitat Valenciana es consolida com un dels referents nacionals per haver trobat, mitjançant la innovació i les noves tecnologies, vies de solució front a les crisis derivades de la pandèmia. Entre altres aspectes, gràcies a una adaptació modèlica als protocols sanitaris vigents en aqueixos moments, col·laborant des de FSMCV per a generar, en col.laboració amb la Conselleria de Sanitat, uns dels primers protocols sanitaris a nivell nacional adreçat a un col·lectiu específic; o al propi Centre d’Estudis de la Federació, en el qual els més de 5.000 professors que componen la xarxa han pogut disposar en els últims anys de formació contínua en noves metodologies d’ensenyament i adaptació a mètodes digitals, aspectes fonamentals per a encarar aquesta nova etapa.

Afermar metodologies

Precisament, els primers mesos de 2022 en el Centre d’Estudis de la FSMCV han començat amb molta activitat, acollint una nova edició del Curs ‘Eines TIC com a suport en l’educació musical en línia’, impartida pel professor Jesús Debón Alcodori. El curs, que en les pròximes setmanes arribarà a la seua conclusió, està permetent al professorat de les societats musicals de la Comunitat Valenciana millorar la competència TIC en l’educació musical a partir de propostes, estratègies i recursos que permeten la millora sistemàtica proporcionant eines en línia útils metodològicament.

En paral·lel, aquesta mateixa setmana ha arrancat el curs ‘Avaluació de les assignatures instrumentals en els ensenyaments musicals’, que persegueix utilitzar instruments d’avaluació i qualificació vàlids i fiables per a permetre una revisió objectiva de les qualificacions obtingudes en les assignatures instrumentals. Per al vicepresident Morant, el curs «aborda una temàtica que està poc treballada en els nostres centres, per això ha tingut moltíssima demanda i compta amb més de 200 inscripcions». El curs s’estendrà fins al pròxim 18 de maig.

Així mateix, el Centre d’Estudis està ultimant els detalls per a obrir inscripcions a les seues dos pròximes activitats, que succeiran durant el mes de maig. «Aula Virtual Júnior», una proposta dels companys de l’escola de música de Canet d’en Berenguer «suposarà una jornada, que es farà a l’auditori de Canet, molt interessant», comenta Morant. En paral·lel, se celebrarà la ‘Jornada de percussió corporal’, «una activitat que succeirà en la mateixa Alqueria Julià - Casa de la Música i que està despertant molt interés en el professorat tant per la seua part lúdica com per la formativa», afig el Vicepresident.