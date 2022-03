Vicent Torrent, Maria Arnal i Marcel Bagès, Quimi Portet, Òscar Briz, Neus Ferri, Ana Zomeño i Pepa Cases són els artistes que protagonitzaran el cartell de la sisena edició del Festival Música i Lletra dedicat a la cançó d’autor, que tindrà lloc del 20 de maig al 3 de juny a Xàtiva.

El Festival Música i Lletra està organitzat per Cultura de la Generalitat, mitjançant l’Institut Valencià de Cultura i l’Ajuntament de Xàtiva, amb la direcció artística del músic Feliu Ventura.

El cartell de l’edició d’enguany ens proposa un viatge intergalàctic: des d’un dels pares del cant popular valencià, Vicent Torrent ‒en un dels pocs concerts que farà‒, fins a la música d’arrel en plena renovació sonora de Maria Arnal, passant pel pop rock més clàssic i irreverent, i des de les veus més consolidades fins a les figures emergents més celebrades per la crítica.

Com sempre, el MiL busca ser aparador de la cançó d’autor amb una comprensió oberta del gènere, perquè les persones que vinguen als concerts s’emocionen amb els artistes que ja coneixien, però que s’atrevisquen també a sentir-ne nous i a descobrir el fil que els uneix. Les entrades estaran a la venda en la web del Gran Teatre de Xàtiva, divendres 25, a partir de les 12 hores.

Enguany, el lema del festival és ‘Aspirem a l’alegria’, inspirat en un aforisme de Joan Fuster que fa l’ullet a la celebració del centenari del seu naixement, tot reivindicant també la felicitat i la resiliència, idees molt presents en els treballs dels artistes del MiL 2022. L’il·lustrador resident a Xàtiva, Ube Efe, ha estat l’encarregat de dissenyar el cartell d’enguany, que busca plasmar totes aquestes idees.

L’edició torna a oferir preus populars, amb entrades anticipades a 10 euros, i 1 euro per als menors de 12 anys acompanyats. A més, es manté inseparable de la defensa de les dones als escenaris i, com ja és marca de la casa, és plataforma de llançament de nous talents.

En aquesta sisena edició, el ‘MiL Descobreix: V Certamen de Joves Cantautores/ors’ tornarà a repartir 2.700 euros en premis per a autors no editats. Les bases ja estan publicades en la web del Gran Teatre i s’accepten candidatures. El lliurament dels premis el presentarà Pepa Cases, que també oferirà un concert en una gala amb entrada lliure amb invitació.

L’any passat el MiL va batre rècords d’assistència amb un cartell aplaudit per la crítica, amb Maria del Mar Bonet, Ferran Palau, El petit de Cal Eril, Núria Graham, Maria Jaume, Júlia i Caïm Riba. Una represa després de la cancel·lació de l’edició de 2020 amb un missatge dedicat a les cures i a la reivindicació de la cultura pública.

Abans, el 2019, el MiL portava a Xàtiva Paco Ibáñez, Miquel Gil, Clara Peya i Roger Mas, entre d’altres, i defensava la llibertat d’expressió sobre els escenaris amb el lema ‘Jo cante a la diferència’, un vers de la cantautora xilena Violeta Parra; el cartell va ser obra del muralista Elías Taño.

El 2018, sota el lema ‘Sense les dones no hi ha festivals!’, el MiL presentava més dones que homes sobre l’escenari, caps de cartell com Joan Miquel Oliver, Alidé Sans, Pau Alabajos o Eva Dénia. En els darrers anys, el MiL s’ha consolidat com al festival de referència de la música d’autor a casa nostra, sempre amb exponents de diversos estils i llengües, sense perdre de vista el servei públic i propiciant un espai per al discurs crític propi de la cultura viva.