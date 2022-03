Quins reptes de futur té la Plaça del Llibre?

El primer repte sens cap dubte el tenim enguany amb la consecució de sis places: Alacant, que ja s’ha realitzat, amb èxit d’assistència i de participació; Gandia i Elx abans de l’estiu; Castelló, València i Sueca que seran ja a la tardor. És un repte no tan sols a nivell organitzatiu i logístic per a la Fundació sinó també per a tota la cadena del Llibre, des dels escriptors fins a les llibreries, passant per les editorials i les distribuïdores que sostenen una part molt important d’aquest projecte.

A llarg termini el repte és que la Plaça del Llibre vertebre la difusió del Llibre en llengua catalana a tot el nostre territori amb la normalitat que es mereix la nostra llengua, actuant com a catalitzador de la cultura al País Valencià.

Alguna novetat en aquesta nova etapa?

La Fundació FULL ha fet un esforç important per donar consistència a l’equip de la Plaça i la seua professionalització amb dues incorporacions a l’equip, una a producció i una altra a direcció. És un pas important per aconseguir donar-li estabilitat al projecte que s’ha duplicat en dos anys.

Per una altra banda la quantitat de places fa necessària que des de l’oficina tècnica també es programe, primer donant-li personalitat a cada plaça però també buscant la igualtat de gènere en tots els seus àmbits, un missatge plenament acceptat i compartit pel sector però en el que encara tenim molt camí per fer.

Com veus el panorama actual del món literari valencià?

Avui en dia el sector del llibre en valencià està en clara expansió i dona goig veure com petites editorials de recent creació recullen èxits i premis per la seua tasca, després d’una època de professionalització ara estem vivint un moment d’internacionalització important, tenim una indústria a nivell europeu. Al mateix temps les llibreries tornen a recuperar la normalitat prèvia a la pandèmia, i comencen a aparèixer noves llibreries amb perfils molt diversos.

Què suposa ser el primer director d’aquest festival?

No sé ben bé què dir, per una banda em dona vergonya aquesta expressió. No sé per què, però quan pense en un director de seguida em ve al cap un home petulant amb un gran bigot i em fa riure. Per això, quasi preferiria emprar la paraula coordinador.

La meua tasca, al remat, més que dirigir, és fer que la Plaça del Llibre vaja en una determinada direcció, i no sols que es realitze, òbviament, si no aconseguir-ho sumant totes aquelles aliances possibles en cada territori.

Per una altra banda, continue un projecte important que hui per hui funciona perfectament. Quan m’ho varen proposar, ser director de la Plaça del Llibre, m’ho vaig rumiar molt, però, arribat un moment de la meua vida, vaig pensar donar un pas endavant per ajudar a construir un projecte que pense és extraordinari i amb un equip de gent a la Fundació FULL que fa goig i que estime especialment.