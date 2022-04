Els segadors d’arròs no portaren a Catalunya la muixeranga

La muixeranga és cada dia més coneguda: les colles que hi ha, les figures que fan, la música, els uniformes. En canvi, la seua història es coneix poc. Coneixem bé els últims 50 anys però, més enrere, la informació que tenim és escassa i insegura. Un exemple és la relació de la muixeranga amb l’origen dels castells catalans. Sabem que els castells van néixer a partir d’una dansa tradicional que es deia «ball de valencians», però ignorem quina relació tenia aquest ball amb València. Alguna gent creu que els segadors d’àrròs portaren la muixeranga de València a Catalunya, però això resulta impossible per raons geogràfiques i històriques.

L’arròs és un cultiu molt estès en la Ribera del Xúquer i, fins a la mecanització del camp, era costum que algunes colles de segadors valencians pugessin al delta de l’Ebre, on la sega es fa una mica més tard. La Ribera és, també, la zona del món on hi ha més muixerangues: a més de les dues d’Algemesí, dels Negrets de l’Alcúdia i del pal de pollastre de Polinyà, hi hagué altres muixerangues que han desaparegut (en Carcaixent, Carlet, Albalat i Guadassuar) i en els últims anys se n’han creat algunes de noves (en Alzira, Sueca, Cullera, Carlet, Guadassuar, Alginet i Antella).

La notícia més antiga d’un ball de valencians en Catalunya és de l’any 1687, quan actuà en Tarragona el «Ball de Balancians de Brafim: Gregori Rabadà ab nou compañs». Poc després hi ha més actuacions en la mateixa ciutat i en municipis propers com Reus, la Selva del Camp, etc. Però no es coneix cap notícia de ball de valencians ni cap colla castellera pròpia de les Terres de l’Ebre fins a la creació dels Xics Caleros l’any 2012. Des del delta de l’Ebre fins a Tarragona hi ha més de 60 quilòmetres de distància. El ferrocarril uneix Amposta i Tarragona des de l’any 1865 però, abans de la seua construcció, aquesta distància representava una jornada de camí, com a mínim. Això és un obstacle important per a la teoria dels segadors d’arròs.

Per a conèixer l’inici del conreu de l’arròs al delta de l’Ebre resulta molt útil el llibre L’impacte de l’arròs: El delta de l’Ebre al 1860 d’Emeteri Fabregat. Aquest llibre explica detalladament com es construí un canal per a la navegació de vaixells des del port dels Alfacs fins a Amposta, agafant aigua de l’assut de Xerta. El canal va entrar en funcionament el 1858 i, l’any següent, aprofitant l’aigua del canal, es féu el primer assaig de conreu d’arròs. La inundació convertia els camps en un hàbitat ideal per als mosquits i la malària. Hi hagué dotzenes de morts i una viva polèmica entre els habitants de la zona, dividits entre partidaris i contraris de l’arròs. Finalment, el governador de Tarragona autoritzà el cultiu que, en pocs anys, ocupà tot l’hemidelta dret. A partir d’aquell moment, els valencians començaren a anar a segar al delta de l’Ebre.

S’han conservat alguns estudis sobre la introducció del cultiu de l’arròs al delta de l’Ebre i també documentació sobre aquell brot de malària. Els mitjans de comunicació es van omplir d’arguments a favor i en contra de l’arròs. En altres moments, es produiren debats semblants en València, l’Empordà, França, Portugal i Itàlia, perquè la relació entre l’arròs i la malària és prou constant. Això ens permet conèixer bé la història del cultiu de l’arròs.

Podem afirmar, sense por d’equivocar-nos, que l’arròs no es conreava al delta de l’Ebre abans de l’any 1859. Per tant, si els segadors valencians començaren a pujar al delta de l’Ebre a partir d’aquell moment, és impossible que foren els creadors del ball de valencians, que havia nascut el 1687, feia més de 170 anys.

LES TORRES VALENCIANES. Tres exemples. 1 Ball de valencians de Reus.

2 Ball de valencians de Tarragona.

3 Muixeranga d’Algemesí.

F