La Filmoteca de València projecta hui i demà, el llargmetratge mut ‘El circo’ (1928) de Charles Chaplin, un dels grans mites icònics de la cultura popular del segle XX.

Amb la projecció d’‘El circo’, l’Institut Valencià de Cultura inicia una retrospectiva sobre l’actor i cineasta anglés Charles Chaplin (1889-1977), que es podrà veure en La Filmoteca de València fins a la darreria de maig.

‘El circo’ és l’última pel·lícula que va dirigir Chaplin en el període mut. Té com a protagonista el vagabund Charlot, que és perseguit per un policia fins a una carpa de circ, els propietaris del qual creuen que aquesta persecució és una farsa i, a conseqüència les rialles que provoca, el contracten. Charlot s’hi enamora de la filla de l’empresari circense.

Protagonitzada per Charles Chaplin i Merna Kennedy, ‘El circo’ és una de les obres més complexes en el terreny formal del cineasta anglés i una de les més divertides. Com en la resta de les seues pel·lícules, la malaptesa i la falta d’adequació a l’entorn que té Charlot provoquen el caos, però també les rialles, fins al punt de fer que esdevinga l’estrela del circ. La pel·lícula conté algunes de les escenes còmiques més elaborades i enginyoses de la carrera de Chaplin, com ara la persecució inicial o l’escena dels espills.

Entre les pel·lícules que es podran veure del genial actor, guionista, director, productor i compositor britànic, figuren alguns dels seus curtmetratges més memorables.

‘El chico’

El dimarts 5 d’abril i el dimecres 6 d’abril, La Filmoteca programa una primera sessió de curts conformada per ‘Al sol’ (1919), ‘Vida de perro’ (1918) i ‘Día de paga’ (1922), tots dirigits i protagonitzats pel mateix Chaplin.

El dissabte 9 d’abril i el dimecres 13 d’abril, es projecta una segona sessió de curtmetratges conformada per ‘¡Armas al hombro!’ (1918), ‘Un día de juerga’ (1919) i ‘Vacaciones’ (1921).

El dijous 7 d’abril i el diumenge 10 d’abril, es veura ‘El chico’ (1921). Protagonitzada per Charles Chaplin en el paper de Charlot, la pel·lícula compta amb la participació de l’actor infantil Jackie Coogan i d’Edna Purviance, una de les grans estreles dels primers anys del cine i actriu principal en la filmografia de l’actor i director britànic durant el període mut.

‘El chico’ és el primer llargmetratge en la carrera de Chaplin i una magistral combinació de comèdia de carcallades i melodrama intens amb un problema social de fons: la infància abandonada als barris pobres de Londres a principis del segle XX.

La sessió d’‘El chico’ es completa amb la projecció d’‘El peregrino’ (1923), una pel·lícula de 47 minuts en què Charlot aconsegueix escapar-se de la presó i en la fugida roba els hàbits d’un pastor. Amb aquestes vestimentes, arriba a un poble en què els habitants el confonen amb el rector a qui estaven esperant.

El dijous 14 d’abril i el divendres 15 d’abril, es projecta ‘Una mujer de París’ (1923), un melodrama que denuncia la hipocresia i els prejudicis morals a través de la història de Marie i Jean, dos joves que decideixen fugir junts a París davant de l’oposició dels seus pares al seu amor. Queden que es trobaran a l’estació, però el pare de Jean pateix un atac cardíac i això reté el jove en l’últim moment. Marie se n’anirà sola.