Quan anàvem a escola, ens duien als sermons, vèiem el No-do, suportàvem la puta mili, durant tota la vida, tothom ens deia mentides i la mateixa societat era una gran mentida, per això omplien les places cridant Franco, Franco! Era perquè la gent vivia cagada de por a les represàlies dels falangistes i la policia. La «gent d’ordre», bàsicament molt franquista, havien guanyat la guerra, s’havien emparat de tot el botí i conformat l’oligarquia, que era el suport de Franco, els qui manaven. Enfront sols hi havia les minories que es resistien al feixisme, gent valenta com els maquis, la intel·lectualitat que vivia l’exili interior i s’explicava en les aules amb cautela i molta gent anònima que escoltava la ràdio Pirenaica i mormolava contra Franco i prou. A l’exterior hi havia la intel·lectualitat emigrada, fugint de la repressió. Glòria a tots, doncs, i moltes gràcies; de tota manera, Franco morí al llit, perquè fracassaren tots els intents d’aplicar-li la ‘justícia’ sumària com feia ell.

Ara, amb la guerra d’Ucraïna hem sabut que Putin fa com Franco, ataca les minories i tem les majories i per això manipula les eleccions; es passa per l’engonal tots el drets humans; fa desaparèixer (enverina) qui gosa dir res contra ell; no té cap problema a atacar la població civil, criatures i gent major; bombardeja hospitals i escoles... Com fa com Franco, l’admiren els feixistes europeus, com els de Le Pen, o els de Vox. Putin creu que ell és Rússia, com Franco s’ho creia d’Espanya. Els dos han amassat fortunes i han deixat que ho facen els amics oligarques. Els dos tenen els mateixos ulls i instints de les raboses sanguinàries. I els dos s’aixopluguen sota les sotanes del clero. Fins i tot tenen la mateixa veneració malaltissa pels tsars i pels borbons, respectivament.

Crec que Putin farà com Franco i resistirà de manera retorçuda. Arribarà a un acord amb Ucraïna, però continuarà fent la mà per altres llocs. Putin és un obcecat, que continuarà fent maldats, perquè la gent que no té escrúpols tampoc no té vergonya. A partir de l’acord que haurà de signar, Ucraïna començarà a refer-se i supose que a Putin l’obligaran a pagar pel mal que ha causat. Confiem que els russos no l’hagen de suportar 40 anys, com nosaltres a Franco. Que ningú oblide, però, que l’instint de les raboses és acabar amb tot l’aviram del corral.