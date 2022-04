La Casa de la Música ressona a ritme dels grups de cambra

CaixaBank, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) i l’Institut Valencià de Cultura (IVC) han posat en marxa el ‘Cicle de Concerts CaixaBank de Música de Cambra de les Societats Musicals’ dins del projecte ‘CaixaBank Escolta València’.

La present campanya està consistint en la realització de sis actuacions de grups de cambra, formats per una plantilla d’entre quatre i deu músics, per part de sis societats musicals federades. Cadascuna d’aquestes societats musicals participants en el cicle rebrà una dotació econòmica de 1.000 euros aportats per l’entitat financera dins del programa ‘CaixaBank Escolta València’.

A través d’aquest ‘Cicle de Concerts CaixaBank de Música de Cambra de les Societats Musicals’ es pretén oferir un suport a les societats musicals de la Comunitat Valenciana fomentant el desenvolupament de grups instrumentals de xicotet format, alhora que s’adapten els concerts a les necessitats derivades de la pandèmia.

Amb aquest nou Cicle de concerts, s’inicia una innovadora línia estratègica que completarà les ja implantades. La pràctica de la música de cambra suposa importants beneficis formatius i artístics per als joves músics de les societats valencianes ja que permet conèixer nous compositors i repertoris, dominar recursos tècnics i expressius de gran interès i oferir vivències artístiques de gran rellevància.

Els concerts se celebren en dissabtes, des del 26 de març fins al 21 de maig, tots en horari de 12 hores, en l’Alqueria Julià - Casa de la Música, seu de la FSMCV, edifici rehabilitat per CaixaBank també com a part del projecte ‘CaixaBank Escolta València’.

El primer concert, que va tindre lloc el dissabte 26 de març a les 12 del matí en l’Alqueria Julià – Casa de la Música, va ser realitzat per la big band de la Associació Unió Musical Sant Josep de Calassanç de Castelló de la Plana, mentre que ahir, dissabte 2 d’abril, va arribar el torn del Quintet de Saxos del Ateneu Musical de Sueca

El cicle continuarà el dissabte 9 d’abril amb l’actuació del Grup de Corda de la Societat Musical L’Artesana de Catarroja, el 30 d’abril arribarà el torn de l’Esemble de Clarinets «Entrecañas» de la Societat Unió Musical i Artística de Sax, el 14 de maig Grups de vents de la Societat Musical Instructiva Santa Cecilia de Cullera i conclourà el cicle el 21 de maig el Quintet de Trompetes de la Societat Unió Musical Santa Cecilia de Guadassuar.

El director territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Xicu Costa, ha assenyalat que «el nostre compromís amb el teixit associatiu musical valencià és ferm i continuat». «Secundem ara una acció molt innovadora que se suma a les ja implementades des de ‘CaixaBank Escolta València’. Amb aquest cicle, a més d’afavorir i estimular la consolidació d’agrupacions cambrístiques en el si de les societats musicals posarem en valor aquest talent, que ara podrà ser apreciat i gaudit pel conjunt de la ciutadania en el marc incomparable de l’Alqueria Julià», ha ressaltat.

La directora adjunta de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura, Marga Landete, ha afegit que aquest cicle de concerts «reforça l’activitat orquestral que estem realitzant amb les societats musicals i suposa un al·licient per als músics alhora que fomentem el format de cambra i fem costat al desenvolupament de nous grups instrumentals». «A més, amb aquest cicle oferim una interessant proposta cultural oberta a tots els públics», ha apuntat.

Per la seua part, la presidenta de la FSMCV, Daniela González, ha agraït a CaixaBank el seu suport a través de «aquest nou cicle de concerts, amb el qual fomentem el vessant cambrístic de les nostres societats musicals i que se suma a altres iniciatives promogudes en el marc d’aquest programa com el ‘Cicle de concerts CaixaBank d’Orquestres de la Comunitat Valenciana’ o les ‘Ajudes a la música valenciana’ per a mitigar l’impacte de la crisi sanitària de la Covid-19, que s’han convertit en un suport fonamental per al nostre col·lectiu, especialment en aquest període tan difícil derivat de la pandèmia».

2 La Big Band de l’Associació Unió Musical Sant Josep de Calassanç de Castelló de la Plana durant un des concerts del cicle de música de cambra.