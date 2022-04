El Centre Cultural La Nau ha acollit el lliurament de diplomes de la dinovena promoció de La Nau Gran (2017-2020), el programa formatiu que la Universitat de València posa a l’abast de les persones majors de 55 anys. La Nau Gran és una proposta per a fomentar l'envelliment actiu i l'aprenentatge al llarg de la vida, qüestions claus en la societat del segle XXI. És gestionat mitjançant el personal d’Extensió Universitària del Servei de Cultura Universitària.

L'acte, celebrat el dijous a les 12 hores en el Claustre de La Nau, ha comptat amb les intervencions de la vicerectora de Cultura de la Universitat de València; Ester Alba; Asunción Pérez, defensora de les Persones Majors de l’Ajuntament de València, i Vicente Cerverón, coordinador de l'itinerari de Ciència i Tecnologia, un dels que té el programa La Nau Gran. El lliurament de diplomes també ha comptat amb la participació d'Empar Alemany Escrivá, estudiant de l'itinerari de Psicologia, en representació de la promoció.

El programa permet a les persones majors accedir com a alumnes a la Universitat de València, encara que sense l’expedició d'un títol oficial, i compartir les aules i les matèries amb la resta d'estudiants que cursa les titulacions reglades. Així, l’alumnat de La Nau Gran pertany a l'entorn universitari real i participen activament en els coneixements, la cultura, la investigació i el debat.

La vicerectora, que ha sigut docent i coordinadora dels itineraris adscrits a la Facultat de Geografia i Història en La Nau Gran, ha afirmat emocionada que aquest programa suposa «gaudir de la vida universitària no sols per les classes, sinó pel que significa viure la Universitat com una institució fonamental de la societat democràtica. La Nau Gran forma part de l'essència de la Universitat complint amb allò que és la seua tercera missió: l'extensió universitària, acostar la cultura a la societat més enllà de la docència i la investigació». Ester Alba assegura que des del seu vicerectorat es continuarà apostant «fermament» per la consolidació d'aquest projecte, i ha avançat que s'obriran noves vies com la internacionalització i es continuarà amb projectes i convocatòries culturals ja iniciats, com ara els premis ‘Activa Cultura Nau Gran’.

Més de 200 persones van rebre aquest diploma en l’acte celebrat a La Nau. també es van lliurar els diplomes de la primera promoció del Curs d'Alts Estudis en Pensament i Cultura de l'Antiguitat Clàssica (ANCLA), que va començar en el curs 2018-2019.

L'oferta actual del programa es compon de nou itineraris formatius diferents, de tres cursos obligatoris cadascun d'ells. L'alumnat pot cursar des de Ciència i Tecnologia fins a Dret, Ciència política i Criminologia, passant per Psicologia, Història, Societat i Territori, Història de l'Art, Salut, Filosofia, o Llengua, Literatura i Comunicació; a més dels Alts Estudis en Pensament i Cultura de l'Antiguitat Clàssica (ANCLA) i els Alts Estudis en Psicologia en l'Edat Adulta, que tenen una duració de dos cursos.