L’expressió «entrar-se’n», sense entrar a cap de lloc, significa ‘reduir-se la grandària, d'una peça de roba, d'una tela’, ‘encollir-se la roba’, ‘acurtar o fer més estreta una peça de vestir’, «Vullc una tela que no se n'entre», «Entra’m tres dits la vora del camal del pantaló, que em ve llarg», «Esta roba se n’entra si es llava amb aigua calenta». Per extensió, en alguns llocs, quan algú s’aprima visiblement en pocs de temps, per dieta, per exercici físic o per malaltia, també, irònicament, es diu que se n’ha entrat, «Ignasi, s’ha aprimat molt des que ix a córrer, se n’ha entrat com el cotó». Es tracta d’una expressió privativa de la nostra llengua i molt usual en la parla valenciana. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha donat a l’expressió «entrar-se’n», en els sentits referits, condició normativa definitivament i l’ha registrada en el Diccionari normatiu valencià (DNV). També la troben registrada en este significat en el Diccionari valencià (GV-IIFV-Bromera-Lacreu). «Entrar-se’n» també significa, com registra el DNV, ‘abusar, excedir-se’, «Se n'han entrat en el preu», sinònim de «passar-se’n» (aprofitar-se, sobrepassar).

Un altre verb de sentits diversos és «bufar». En la primera accepció és ‘fer eixir l'aire de la boca vencent la resistència dels llavis tancats’, ‘fer aire, córrer vent’, ‘fer eixir aire d’una manxa’, ‘expel·lir enèrgicament l'aire per la boca per a expressar gran irritació’, «Hagué de bufar tres voltes per a apagar el ciri», «Bufava de cansament», «Ja bufa el llevantet, prompte plourà», «Bufa el foc i que s’avive la flama», «No sé què li deu haver passat, però ha estat bufant tot el dia». Estos sentits de «bufar» en castellà corresponen a «soplar» o «resollar», principalment, però el nostre «bufar» té altres sentits en valencià que el fan propi d’esta llengua. «Bufar», a més, col·loquialment, significa ‘fer ostentació exagerada i enganyosa de mèrits, de riquesa o de poder’, ‘presumir’, ‘vanagloriar-se’, «La família de la dona d’Amador sempre ha bufat molt, a tothora presumixen de tindre tant i quant», «Pepita bufa molt de com de sabut és el seu fill, però jo crec que no és per a tant». I «bufar en caldo gelat» és ‘fer ostentació d'una situació benestant que realment no es posseïx’, «Els veïns del cantó bufen en caldo gelar, tenen molta terra en l’Havana». «Bufar» també és ‘fer bufes, unflar-se esponjant-se, una capa de pintura, la crosta del pa, la corfa de certes fruites, una pasta, la roba’, «La calç de la paret s'ha bufat», ‘fer perdre (a una superfície) la seua llisor’, «La pluja ha bufat la porta i les finestres de fusta». I «embriagar-se», «emborratxar-se» també és «bufar-se», «agarrar una bufa». «Salvador torna a casa bufat tots els dissabtes». Quan algú està furiós, fart d’algú o d’alguna cosa, «està que bufa», «El mestre està que bufa dels alumnes». I perdonen vostés la referència escatològica, però un significat ben nostre del verb «bufar» és ‘expel·lir una ventositat’; en confiança i col·loquialment, «tirar-se una bufa», «Qui s’ha bufat? Ací no es pot estar!». Per cert, com diuen col·loquialment a eixa bufa en castellà?