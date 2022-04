TEST Quin Fuster eres?

No vos sorprendrà que a un espai literari en valencià com aquest parlem –i no per primera vegada– del nostre benvolgut i aclamat autor Joan Fuster. Si encara no saps que 2022 és l’AnyFuster, és que has estat tres mesos amb el cap a un forat. Què dir de Fuster, però, si està tot dit! Un personatge idealitzat, engrandit, convertit en mem, també. Però Fuster era, com tu i com jo, una persona amb complexitat i facetes. A nou mesos perquè acabe l’(hashtag)AnyFuster, presentem aquest test per saber a quin Fuster t’assembles.

1. Quin aforisme triaries per a una samarreta? A) Entre el bé i el mal, podríem aspirar a l’alegria. B) Reivindiqueu sempre el dret a canviar d’opinió: és el primer que us negaran els vostres enemics. C) Ningú no s’ha d’enganyar: dir «bon dia» ja és fer literatura. D) Tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. 2. Què és el que més t’agrada de les falles? A) El sentiment de germanor, l’ambient al carrer. B) M’agrada llegir els llibrets fallers. C) Res. Sempre que puc, fuig de València. D) El sentit de la tradició valenciana. 3. Amb qui faries un café? A) Carles Riba B) Montserrat Roig C) Xavier Casp D) Manuel Sanchis Guarner 4. Admires molt un autor que has llegit. Què fas? A) Intente imitar el seu estil en les meues creacions. B) El difonc i recomane perquè més gent el puga descobrir. C) Intente posar-me en contacte amb ell. D) Estudie les seues influències per poder explicar el seu context. 5. Com t’agradaria que se’t recordara? A) Pels meus escrits. B) Pel meu sentit de l’humor. C) Pels meus amics. D) Per les meues aportacions al coneixement col·lectiu com a poble. Una vegada fet el test, comprova quin Fuster eres!