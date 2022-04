La 57a Fira del Llibre de València, que se celebrarà del 28 d’abril al 8 de maig, posarà atenció en aquesta edició a la novel·la negra, i Petros Márkaris és un gran ambaixador amb la seua sèrie policíaca del comissari Kostas Jaritos. L’escriptor grec estarà a València el 29 d’abril presentat la seua última obra, Quarantena, un volum de relats de la pandèmia actual i en el qual Kostas Jaritos torna a investigar en dues d’ells.

Petros Márkaris és un traductor, dramaturg, guionista i narrador grec. Va començar la seua carrera literària en 1965 com a dramaturg. Ha escrit obres de teatre, guions cinematogràfics i la seua famosa sèrie detectivesca del comissari Jaritos, les novel·les del qual han sigut traduïdes a nombrosos idiomes: Notícies de la nit, Defensa tancada, Suïcidi perfecte, L’accionista majoritari, Mort a Istanbul i la reeixida Trilogia de la Crisi -composta per Amb l’aigua al coll, Liquidació final i Pa, educació, llibertat-, a la qual li segueixen Fins ací hem arribat, Offshore, Universitat per a assassins, L’hora dels hipòcrites i Ètica per a inversors.

Acabada de publicar per Tusquets Editores, Quarantena, saca a la llum la solidaritat que conviu amb la desesperació i l’aïllament amb l’humor i l’esperança en aquesta època de pandèmia.

La pandèmia també ha afectat el comissari Jaritos, qui torna a investigar en dos dels relats que componen aquest volum; quan el confinen per un contacte positiu pròxim, haurà de bregar amb assassins, amb la informàtica i amb la seua dona, Adrianí, que sembla desembolicar-se en tot millor que ell. No obstant això, la situació s’ha acarnissat en particular amb els més vulnerables: a ells els dedica Márkaris relats inoblidables, com el protagonitzat pels rodamons Plató, Sòcrates i Pèricles

Una història de rivalitat entre un restaurant grec i un altre turc a Alemanya obri de nou les portes a l’esperança, que contrasta amb el terror dels qui veuen naufragar els seus negocis després de dècades d’esforços. Els relats es tanquen amb una íntima i entranyable rememoració de l’illa de Jalki, on va créixer Petros Márkaris.