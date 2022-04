El grec Papadopoulos estrena a Espanya la seua proposta poètica i minimalista «Ion»

El creador grec Christos Papadopoulos personalitza la recuperació de la programació internacional en Dansa València. L’artista ha triat el festival de l’Institut Valencià de Cultura per a l’estrena al nostre país el seu espectacle «Ion», una mostra del seu univers poètic i minimalista. Hui, 10 ballarins es mouran sobre l’escenari del TEM traçant òrbites al ritme dels impulsos de la naturalesa. Enfront de l’audiència es desplegarà un sistema viu d’intèrprets que palpiten i es coordinen, s’atrauen i es repel·leixen, com si foren ions carregats elèctricament. La companyia va ser fundada por Christos Papadopoulos en 2015. Desde llavors han creat cuatre produccions, totes elles amb gran acollimen del public i en gira per tot el món.

La jornada acollirà altres tres estrenes. El valencià Javier J. Hedrosa presenta «Fosc» a Espai Inestable, on torna a posar el focus sobre el cos com a arxiu,sobre la memòria i les qüestions locals, jugant amb l’humor, l’imaginari i les expectatives del públic. Per part seua, la companyia de Sueca Cia.Maduixa estrenarà en sala la premiada producció «Migrare», concebuda per a carrer. Sobre les taules del Palau de les Arts, quatre dones pujades sobre xanques en una evocació escènica del fenomen migratori des d’un punt de vista femení. La peça opta al Max coma millor espectacle revelació i les seues ballarines Laia Sorribes i Paula Quilesestan nominades en la categoria d’intèrpret femenina de dansa.1

Les coreògrafes i ballarines establides a Madrid Lucía Montes & Mado Dallery també traslladen a sala la seua proposta de carrer «IN-SIDE», que personifica sobre l’escenari el magnetisme que desprenen els cossos enllaçats. L’obra forma part d’un programa doble a La Mutant junt amb «Máquinas sagradas», del ballador Juan Carlos Lérida. El català mostra tota la rítmica del flamenc en un context tan improbable com un taller de cotxes.No serà l’únic espai atípic on ballar proposat per Dansa València. El festival arriba a la platja. La companyia Humanhood Dance Company (Catalunya- el Regne Unit) explorarà amb «Sphera» la relació entre la Lluna i la humanitat bressades per la mar, al passeig Marítim, a l’altura del carrer d’Otumba.