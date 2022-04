El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) uneix gastronomia i art amb motiu de la seua participació en el Festival d’Art & Gastronomia de València 2022 (FestIN), que té lloc aquests dies en diversos punts de la ciutat. Ho fa en un context de lluita contra l’emergència climàtica pel que fa a l’exposició «Emergency on Planet Earth», que es pot visitar fins al pròxim 4 de setembre al Centre del Carme.

Després de la reivindicació de la protecció de les abelles de la xef María José Martínez (Lienzo) la setmana passada, el divendres, el cap de cuina del restaurant El Poblet, Luis Valls, oferí una xarrada i una demostració de cuina en directe per a conscienciar sobre l’abocament de plàstics al mar. És així com el públic conegué de primera mà, l’elaboració de plats d’alta cuina sostenible al mateix temps que se sensibilitza sobre l’impacte que té l’ésser humà en el planeta.

‘Plàstics’ per Luis Valls

La segona sessió del Centre del Carme en FestIN va tindre lloc a la sala Ferreres, amb la cuina en directe i la xarrada del xef Luis Valls, cap de cuina del restaurant El Poblet, que compta amb dues estreles Michelin.

Valls cuinà ‘Plàstics’, un plat que es va preparar en el menú del restaurant en 2019 i 2020, que manifesta el malestar i la disconformitat davant de la gran quantitat de plàstics localitzats en el mar i en els peixos que es consumeixen. El plat constitueix un bocí metafòric de residus, compost de peix i algues, entre altres ingredients.

«Poques vegades tenim l’oportunitat de posar en comú expressions artístiques. La cuina, al cap i a la fi, és una expressió i FestIN i el Centre del Carme ofereixen a la gastronomia l’oportunitat de conviure amb disciplines artístiques diferents. Estava desitjant conéixer els diversos processos creatius que desencadena el tema de la sostenibilitat, ‘Plàstics’, un dels meus plats més reivindicatius», indica el xef.

El tancament de l’activitat va ser una taula sobre el perill en què es troba el medi ambient i com a través de disciplines com la gastronomia o l’art és possible conscienciar la població de la necessitat d’actuar.

El CCCC renova, d’aquesta manera, la seua col·laboració en aquesta segona edició del Festival d’Art & Gastronomia de València 2022, FestIN, una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de València, a través de Visit València, en col·laboració amb Turisme Comunitat Valenciana i la Diputació de València, així com el Consorci de Museus, a través del Centre del Carme Cultura Contemporània.

Mostra efímera d’art urbà

En les dues trobades desenvolupades pel Centre del Carme, tant Luis Valls (El Poblet) com María José Martínez (Lienzo) han aconseguit connectar els seus plats amb una de les exposicions més esperades del Centre del Carme en la seua agenda per a aquest 2022: «Emergency on Planet Earth». Disponible fins al pròxim 4 de setembre de 2022, es tracta d’una mostra efímera d’art urbà, comissariada per Vinz Feel Free i José Luis Pérez Pont, sobre els dotze problemes mediambientals més importants, en la qual intervenen catorze artistes urbans: Onur, Xelon, Lidia Cao, Doa Oa, Nayra López, Reskate, Spencer Tunick, Vinz Feel Free, Barbiturikills, Will Coles, Biancoshock, Marina Capdevila, Deih i Li-Hill.