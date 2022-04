En 2019 les biblioteques valencianes van alçar la veu per a reivindicar-se com a motor de canvi de la comunitat perquè són més que un contenidor de llibres, perquè donen cabuda a tots els col·lectius, perquè garanteixen l’accés lliure i gratuït a la informació, perquè faciliten l’aprenentatge al llarg de la vida, perquè són espais de diàleg, cultura i creació, perquè propicien la construcció del pensament crític, perquè ofereixen un espai segur, perquè ajuden a l’adquisició de competències digitals… i per això no sempre són llocs silenciosos.

Esta declaració del manifest de la campanya Biblioteques inquietes del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) no podia definir millor el que ha de ser una biblioteca, alhora que agitava els professionals i els responsables de les polítiques bibliotecàries a fer un pas endavant ferm i compromès amb la societat. L’objectiu estava clar: exigir serveis de qualitat que garantiren l’accés significatiu a la informació i a la lectura de tota la ciutadania valenciana.

Poc després esclatava la crisi de la COVID-19, el món es capgirava i una vegada més les biblioteques i els seus professionals demostraren el seu poder de resiliència. Potser el costum adquirit respecte de la precarietat i de l’economia de subsistència les va ajudar a reinventar-se de nou. Durant el confinament, la lectura en línia a través del sistema de préstec e-biblio es multiplicava de forma exponencial, els clubs de lectura trobaven en Zoom la nova sala de reunions, la narració oral arribava als més menuts a través d’Instagram, les biblioteques lluitaven contra la desinformació i s’obsessionaren per conservar la memòria de la pandèmia. Malgrat totes estes accions, la pregunta és: tota la ciutadania valenciana va tindre les mateixes oportunitats? Doncs no, tota no, perquè en el País Valencià hi ha ciutadania de primera i de segona pel que fa a l’accés a la informació i a la lectura. Tot depén d’on vius i dels serveis bibliotecaris que tingues a prop. Tanmateix, durant la pandèmia les biblioteques han patit restriccions d’accés excessives. Amb cada canvi de fase, la relaxació de la normativa no deia res de les biblioteques i a poc a poc perdia la comunitat que tant havia costat guanyar, i el més preocupant: desapareixien les criatures i les seues rialles, les quals han sigut les que més ha costat recuperar.

En 2022 les biblioteques tornen a la normalitat per a demostrar que són garantia d’accés, de diàleg i d’inclusió. En este context, el passat 7 d’abril, FESABID va presentar al Senat l’informe «Universalizar los servicios bibliotecarios públicos en España», les dades del qual mostren que al País Valencià 177.335 habitants, és a dir, un 3,54% de la població total, no disposa de serveis bibliotecaris i que, tanmateix, estem molt lluny de tindre un sistema bibliotecari coordinat, planificat i ben dotat. Més que mai és necessari que la política bibliotecària valenciana siga una realitat i aposte per no deixar enrere el servei més públic i democràtic que té la ciutadania, les biblioteques.