‘El tocadiscos de Joan Fuster’, es el primer espectacle que commemorarà l’Any Fuster. Una proposta de teatre amb música que han creat Pau Alabajos i Barnasants al voltant de la figura de Joan Fuster, que s’estrenarà al Teatre Principal de València el 23 d’abril a les 20 hores i el 24 d’abril a les 19hores i després passarà per Castelló i Alacant, a més de fer-ho per les capitals culturals valencianes, Alzira i Aielo de Malferit.

Marga Landete, directora adjunta de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura, ha presentat l’espectacle i ha explicat: «Ens complau poder celebrar l’Any Fuster amb un espectacle que apel·la a una part molt desconeguda del treball de l’assagista de Sueca, que són els textos en què parlava de música, i que això puga donar forma a una obra de teatre amb música en viu que reivindica la seua figura i el seu llegat amb una visió nova».

Pau Alabajos, director musical i autor del text teatral, ha defensat el paper reivindicatiu i polític que va tindre l’assagista: «Amb aquest espectacle hem volgut treballar un aspecte de la literatura fusteriana no tan conegut pel gran públic. Ens centrem en els seus articles i escrits que tracten sobre música i sobretot sobre Cançó, amb majúscules. Joan Fuster va detectar de seguida la importància que podrien arribar a tindre els representants de la Nova Cançó durant el franquisme: va col·laborar activament en l’impuls d’un moviment cultural que va servir per a driblar la censura i fer arribar els missatges antifeixistes a la societat civil».

Per a Maria Almúdever i Gabi Ochoa, a càrrec conjuntament de la direcció escènica de l’obra, ‘El tocadiscos de Joan Fuster’ és «un viatge històric, social, polític i musical a través de les paraules del mateix Fuster i les cançons d’alguns dels artistes més importants i influents de la nostra cultura, en un recorregut poc habitual i un Fuster desconegut, parlant de música, ple d’ironia i amb implicacions polítiques, que configuren una proposta escènica en què els mateixos músics interactuen en l’escena teatral».

Teatre amb música

‘El tocadiscos de Joan Fuster’ és un espectacle teatral prenyat de música en viu: a partir d’una selecció de textos fusterians que reflexionen sobre el moviment cultural de la Nova Cançó, es construeix un trencaclosques de pensaments, aforismes i dissertacions que serveixen com a base per a una entrevista fictícia ‒una tertúlia teatralitzada‒ protagonitzada per l’assagista de Sueca i una jove periodista, amb qui dialoga sobre el paper que van tindre Els Setze Jutges en la lluita antifranquista, sobre la importància de la Nova Cançó durant la transició democràtica i sobre altres qüestions socials, polítiques i culturals que afecten la nostra història recent.

Les cançons de Raimon, Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, Ovidi Montllor, Al Tall o Pi de la Serra, al·ludides durant l’entrevista, conformen la banda sonora de l’espectacle, que interpretaran cantautors i cantautores nascuts després de l’any 1975. Feliu Ventura, Mireia Vives, Sandra Monfort i Pau Alabajos canten en directe alguns dels himnes més simbòlics de la generació predecessora i reten homenatge a Joan Fuster en el centenari del seu naixement.

‘El tocadiscos de Joan Fuster’ està interpretat per l’actor Alfred Picó i l’actriu Lara Salvador i comptarà amb els músics Laura Navarro, Enrique Jerónimo ‘Gus’, Adriana Sena, David Barberà i Anaís Bueno. La direcció escènica de l’espectacle va a càrrec de Gabi Ochoa i Maria Almúdever, amb la direcció musical de Pau Alabajos i la producció executiva de Barnasants.