Entre les publicacions sorgides a principis del segle XX escrites en valencià, dècades abans de les Normes de Castelló de 1932 a les quals es va acordar la normalització de la llegua, una de les que més proximitat va tindre al poble pel seu caràcter i preu popular, va ser ‘El Cuento del Dumenche’. Anomenada així perquè es publicava eixe dia de la setmana, aquesta revista estava escrita en un llenguatge col·loquial castellanitzat, allunyat de l’ortografia valenciana més culta del moment. Entre els seus signants va comptar amb escriptors com Vicent Blasco Ibáñez (1867-1928), Maximilià Thous (1875-1947) o Carles Salvador (1893-1955) i entre els seus il·lustradors a artistes com Josep Benlliure (1855-1937), Ramón Stolz (1872-1924) o Artur Ballester (1892-1981).

Per contraposició, la presència de dones a la revista va ser molt reduïda. De fet a les seues dos primeres etapes, 1908-1909 i 1914-1921, únicament trobem a una autora principal, Lola Andrés Nebot, que va publicar al número 32 d’agost 1914, el conte ‘Flórs y besos a mareta’. Aquesta era una obra emotiva, romàntica, dins del context de l’època, que parlava dels condicionants de les relacions de parella entre persones de diferents classes socials. La seua publicació va ser conseqüència de què va guanyar un mes abans, en l’apartat de contes, el concurs literari convocat per la revista en gener d’aquell mateix any, amb un premi de cent pessetes. El treball va ser dels últims en rebre’s, entre els cinquanta-sis textos que en total es van presentar a les categories de llegendes, novel·les i contes. Aquests havien de ser inèdits i foren valorats sota pseudònim per tres autors literaris reconeguts.

Lola Andrés era nascuda a València, batejada a la Parròquia de Sant Martí. Ella, com consta a la nota autobiogràfica que introduïa habitualment els textos de la revista, es definia com a regionalista i manifestava, en un valencià no normalitzat, que «volguera que València fora una ciutat plena de biblioteques, amb moltes escoles i molts artistes; que no hi haguera cap fill de València que fora analfabet». En el moment que va publicar aquest text vivia a Bab El-Oued, el barri on residia la població europea a Alger, la capital d’Algèria, durant l’època colonial francesa (1830-1962), període durant el qual va ser el destí de molts valencians i valencianes que migraren per prosperar a aquell país.

Moltes dècades després, a la tercera etapa de la publicació, el 1981, que va comptar amb l’assessorament lingüístic d’Enric Valor ja en un valencià culte, trobem una major presència de dones, encara que també minoritària. Aquest va ser el cas de l’escriptora Rosa Fabregat (1933) com a autora, i de les artistes plàstiques Jacinta Gil (1917-2014), Pilar Dolz (1946) i Antònia Soler (1956) com a il·lustadores.

Malauradament, la presència femenina entre els signants de les més de quatre-centes entregues de la publicació, es pot considerar com a testimonial, però meritòria i necessari recordar-la. Aquestes pioneres com Lola Andrés Nebot, amb el pas del temps, van trencar barreres i obrir les portes a noves autores i il·lustradores, un fet que hui posem en vàlua.