Segurament tot el qui estiga llegint ha participat alguna vegada en un amic invisible. N’hi ha de moltes tipologies: l’amic invisible a classe, l’amic invisible de la família, l’amic invisible de Nadal... Per tercer any consecutiu, hi ha també un amic invisible literari, cada vegada més gran, més extens, que potser encara no coneixeu.

Sentim les llibreries és, en essència, un amic invisible. Literari. Col·lectiu. Una iniciativa que va començar amb la pandèmia per tal de donar suport a les llibreries i que ha anat expandint-se. Enguany s’ha batut rècord de llibreries participants, al voltant de 70 llibreries!

Però si les paraules màgiques «amic invisible literari» no han estat suficients, a continuació cinc motius pels quals hauríeu de participar i no perdre l’oportunitat.

Descobrint títols nous

¶ Quina millor manera d’eixir de la zona de confort que un amic invisible? Però no parlem d’una eixida traumàtica, amb un títol incomprensible o fora dels nostres gustos. Amb la inscripció a Sentim les llibreries s’ha d’indicar un sobrenom, un nickname, i unes línies sobre gustos o interessos. D’aquesta manera, si ens agrada la novel·la policíaca, potser descobrim un títol que mai hauríem comprat per nosaltres mateixa.

Recomanant títols o quid pro quo

ËDesprés de la inscripció, ens arribarà un correu amb el sobrenom i els gustos d’una altra persona. Serà aleshores quan haurem d’anar a la llibreria seleccionada i buscar un llibre per al nostre amic invisible. Com serà l’amic invisible? Ens entretindrem passejant per la llibreria, mirant llibres i imaginant la persona a qui regalem segons els seus gustos.

El teu llibreter/a de confiança

ÌEn aquest passeig per la llibreria, és possible que no se’ns ocórrega cap recomanació. O potser el que li agrada a l’amic invisible està tan allunyat del que nosaltres coneixem, que no ens atrevim a triar un títol. En aquest cas, el llibreter o llibretera eixirà al nostre rescat. Sentim les llibreries és el moment perfecte per deixar-nos aconsellar per ells i elles, per parlar una estona, conéixer-los i també que ens coneguen, que sàpiguen què llegim i què ens interessa.

#SupportYourLocal llibreria

ÍPrecisament la relació amb el llibreter o llibretera és una de les grans virtuts que té el comerç local front a les grans corporacions o fins i tot el comerç en línia de les grans plataformes. Amb Sentim les llibreries estarem ajudant les llibreries de tota la vida. La del poble, la del cantó del barri, aqueixa que ha passat de pare a fill, la que va obrir fa poc una veïna del barri…

Teixint xarxa veïnal

ÎDesprés de comprar el regal de l’amic invisible, el deixarem a la llibreria, on haurem de tornar una vegada més, passades unes setmanes, per tal d’arreplegar el nostre regal. Una llibreria local pot esdevenir també un punt de trobada, per comentar l’actualitat del barri, per observar què llig la perruquera o el de la fruiteria. Sentim les llibreries ens dona l’excusa perfecta per anar-hi!

Si aquests motius t’han donat l’espenta que necessitaves, afanya’t! Queda una setmana per inscriure’s a sentimlesllibreries.com. Ara que s’apropa el Dia del Llibre, amb Sentim les llibreries podem estirar unes setmanes més l’experiència literària en col·lectivitat. Bones lectures!