La setmana tractàvem ací noms de colps que es peguen a la cara, com «galtada», ·«bufetada», «bocinada». Una lectora, Eugènia, em suggerix que, ja que parle de les nyesples que es peguen a posta a les galtes, a la boca, al front, és a dir, a la ‘part anterior del cap d’una persona i de molts animals’, tracte també les denominacions dels colps que es peguen també a posta a la part posterior i de dalt del cap. Noms que designen eixes accions n’hi ha molts, alguns servixen tant per als colps per davant, com per als que s’amollen a les parts de darrere del cap, com ara, «punyada», «manotada», «hòstia», «sarpada», «nespla» i altres, però, com que la referida lectora em demana explicació de les paraules que denominen amb més precisió els colps de darrere i de damunt del cap, això farem.

Parlarem dels vocables «carxot», «calbot», «calbissó» i «bascollada»/ «bescollada», que representen accions un poc en desús, perquè ara, gràcies a l’educació i al respecte pels altres i, sobretot, per la infància, ja no es peguen tants colps d’eixa tipologia, però les paraules encara estan i estaran ahí per a temps, segurament. Comencem pel «carxot»..És el ‘colp fort al bascoll pegat amb la mà oberta’, «Abans, alguns pares i algunes mares amollaven carxots als malcreguts. I els mestres, no cal dir-ho». El nostre «carxot» té un sinònim femení, «carxotada», però un poc més fort, segons aclarixen el Diccionari normatiu valencià (DNV) altres diccionaris. I també tenim una altra paraula d’igual significat, però independent morfològicament del «carxot», com és «bescollada», i la seua germana morfològica i de significat, «bascollada», forma majoritària en la parla valenciana, no arreplegada, per ara, en el DNV, però sí pel Diccionari català-valencià-balear i, especialment, pel Valencià de sempre, d’Eugeni S. Reig. «Quina bascollada en va arrear ma mare un dia que vaig fer fugina d’anar a escola». Tant l’una com l’altra deuen el seu nom al «bascoll»/ «bescoll», ‘part posterior del coll de l’ésser humà i dels animals’. I un geosinònim de «bascollada» és «clatellada», ‘colp al «clatell», que al seu torn té el mateix significat que «bascoll»/ «bescoll». I un poc més amunt d’a on es peguen els carxots i les bescollades, s’amollen els calbots. Un «calbot» és un ‘colp pegat amb la mà oberta al cap’, «Com que els xiquets molestàvem, el iaio els ha tret de la cuina a calbots». I parent d’este colp, tenim el «calbissó», que també és com el «calbot», però pareix més fluixet i més suau. I esta última paraula marcada dona lloc a la locució «de calbot», que té els sentits de ‘poc important, poc valuós’, ‘de qualsevol manera’, ‘sense esforç’, ‘de casualitat’, ‘de manera irregular’, ‘de rebot’, «Ho ha aconseguit de calbot», «Ha passat de curs de calbot», «Entrà a treballar al banc sense exàmens, ni concurs de mèrits, de calbot», «Els ‘enxufats’ accedixen a les seues places de calbot». També, en la pilota valenciana, tenim la pegada a la bola «de calbot». I eixe colp sí que té mèrit.