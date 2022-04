El Teatre Micalet estrena demà Fils de vida, l’obra de la companyia mallorquina Iguana Teatre que presenta un viatge emocional travessat per l’humor que, sota la direcció de Pere Fullana, recorrerà la història de tres famílies marcades per l’estigma xueta, els jueus conversos a Mallorca.

Fils de vida profunditza en aquesta segregació iniciada al segle XVII amb la realització dels ‘Autos de fe’, els quals van resultar en l’assenyalament públic de 15 llinatges de jueus conversos. Aquestes famílies acabarien recloent-se en barris concrets de l’illa i rebent el malnom de ‘xuetes’, un terme que sorgeix de barrejar les paraules catalanes ‘xuia’ i ‘juetó’, diminutiu de jueu.

Amb un repartiment format per Marina Nicolau, Salvador Oliva i Irene Soler, l’espectacle llança una reflexió construïda a través de testimoniatges reals per a parlar de pèrdues, mentides, redempció i de com reconstruir la mateixa identitat.

«Fils de vida ens ha permés adonar-nos que, encara que es parle de la història de l’estigma dels xuetes, estem parlant de tots els estigmes familiars que s’hereten de generació en generació», sentència Pere Fullana, director de la proposta.

Després de la visita d’Iguana Teatre que representarà Fils de vida fins el diumenge 24, el Micalet donarà pas a la música amb les actuacions de Roger Mas, Marina Rossell i Mazoni, el 29 i 30 d’abril i 1 de maig, respectivament, dins del festival Barnasants.