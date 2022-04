La novel·la de Joanjo Garcia Insurrectes de res va ser publicada l’any 2019 en la col·lecció central de Sembra Llibres, però ara ha estat reeditada en la col·lecció juvenil «Llavors», una col·lecció jove de Sembra Llibres i amb la qual es pretén fer accessibles obres als joves lectors.

Amb aquesta reedició i canvi de col·lecció, Sembra Llibres consolida una col·lecció que té un format més reduït que la resta de llibres de l’editorial, però que conserva l’essència dels llibres publicats pel segell.

A la col·lecció podem trobar traduccions d’èxit com ara Tot per l’aire de Jason Reynolds o Memòries d’una vaca de Bernardo Atxaga; reedicions d’obres amb un èxit notable com Històries del paradís de Xavi Sarrià així com novel·les de nova creació, No hi havia a València... de Mercè Climent, Aitana i les feres de Joan Canela i Jordi Colonques, La Muntanya de Laia Asso i Piranya social de Mariló Àlvarez.