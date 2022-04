La companyia valenciana Ladyfunta estrena aquest cap de setmana ‘Ací el meu cos’, un projecte dirigit per Jéssica Martín nascut de les residències artístiques de Graners de Creació 2022.

Aquest programa és fruit de la col·laboració de la Rambleta i Espai inestable com a sales amfitriones i al suport de l’IVC, la Nau Ivanow (Barcelona), Sporting Club Russafa, el Racó de Fil i Benamil on estarà en residència al juny. La peça podrà veure’s del 22 al 24 d’abril en Espai inestable i del 29 d’abril a l’1 de maig en La Rambleta.

‘Ací el meu cos’ és la tercera part d’un cicle de pràctiques escèniques basades en l’exploració des del buit i el no-res. Primer, es va estrenar ‘Play no rules’; després ‘La rebel·liço de les papallones o la primavera que les va parir’, que va formar part de l’edició de Graners de creació 2021 i, ara, és el torn d’’Ací el meu cos’, una proposta multidisciplinària en la qual s’utilitza el cos com a catalitzador i principal ferramenta artística.

Què ens quedarà quan no ens quede res? Com ens afecta cada espai o si coneixem realment el nostre cos, el tacte de la nostra pell són algunes de les qüestions que la peça de la companyia Ladyfunta vol portar a l’escenari després de l’exploració i investigació dins del marc de Graners.

Jéssica Martín, com a directora artística, explica que l’obra anterior (’La rebel·lió de les papallones o la primavera que les va parir’) es va crear en plena pandèmia des del desig de compartir el mateix espai amb altres cossos i la necessitat de recuperar el contacte.

«En aquesta nova obra, intente recuperar el meu cos per a compartir-ho en un estat que afavoreix la intimitat i la seua vulnerabilitat», afirma.

«Un cos disciplinat per la seua experiència professional i per tots els espais pels quals ha passat. Per açò, m’he submergit en la memòria d’aquest cos, revisant tot el que va aprendre a moure i tot el que no li van deixar moure. A més, hem creat un dispositiu que potencia la seua presència en l’ací i ara: el meu cos desconeix la música que sonarà i les llums que ho faran aparéixer i desaparéixer», conclou.

Improvisacions

A la creadora l’acompanyen quatre compositores amb unes improvisacions igualment íntimes: Luisa Moya, Isabel Latorre, Vir Roig, Marina Delicado. En cada funció, sonarà una música diferent sense que Jéssica Martín sàpia quin és el tema.

Una proposta on el moviment, l’espai sonor, el text, la imatge es fundeixen, dialoguen, discuteixen i es distorsionen el temps. Un lloc en el qual es dona protagonisme també al silenci.

Així, es brinda als espectadors

Els treballs de Ladyfunta s’interessen per la narrativa generada per la imatge i els símbols escènics, components fonamentals del nostre procés creatiu, perquè creiem en el seu potencial escènic. A més, són treballs compromesos amb temes de gènere, des d’una sensibilitat que desitja ser diferent per a evitar caure en certs tòpics. Ladyfunta sorgix d’una necessitat per ampliar els coneixements aplicats a l’escènic.