Cultura de la Generalitat, a través de l’Institut Valencià de Cultura, i València Capital Mundial del Disseny 2022 presenten el cicle ‘Dissenys de cinema’, que es podrà veure en la Filmoteca de València del 26 d’abril al 22 de juny. Amb motiu de la designació de València com a capital mundial del disseny 2022, la Filmoteca programa un cicle de llargmetratges de ficció i documentals que il·lustren les relacions històriques entre cinema i disseny.

El cicle s’inicia el dimarts 26 d’abril, a les 20 hores, amb la projecció del clàssic francés ‘Mi tío’ (‘Mon oncle’, 1958), de Jacques Tati. La pel·lícula podrà tornar a veure’s en la Filmoteca de València el dijous 5 de maig, a les 18 hores.

‘Mi tío’ té com a personatge central el personatge còmic de Monsieur Hulot, present en tota la filmografia de Jacques Tati: el senyor Hulot (Jacques Tati) no té treball i s’ocupa de portar el seu nebot a l’escola i portar-lo després a la moderna casa tecnificada de la seua germana, casada amb el senyor Arpel, que intenta donar treball al seu cunyat en l’empresa de fabricació de tubs de plàstic en què treballa.

La pel·lícula és una crítica a la puixant societat de consum a França després de la postguerra i al perniciós impacte de la cultura nord-americana sobre la burgesia francesa, però també és un reflex de les modernes tendències de l’urbanisme, l’arquitectura, la tecnologia i el disseny a Europa a la fi dels anys cinquanta.

El dijous 28 d’abril, a les 20.15 hores, i el dimarts 3 de maig, a les 20 hores, la Filmoteca projecta ‘La chinoise’ (1967), en la qual el cineasta francés Jean-Luc Godard reflexiona a través d’una posada en escena poc convencional i una estètica marcada pel color roig, entre el pop i el minimalisme, sobre qüestions culturals i polítiques del moment com la lluita revolucionària i l’impacte en la comunitat universitària del maoisme, un any abans de les revoltes d’estudiants del Maig del 68:

París, estiu de 1967. Influïts pel pensament de Mao i la literatura comunista, un grup d’estudiants francesos es comença a preguntar per la seua posició en el món i les possibilitats de canviar-lo, encara que això signifique considerar el terrorisme com una possible alternativa.

El dijous 19 de maig, a les 20 hores, i el dimarts 24 de maig, a les 18 hores, la Filmoteca projecta ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’ (1988), una de les comèdies de més èxit comercial de Pedro Almodóvar, protagonitzada per Carmen Maura, Fernando Guillén, Julieta Serrano, Antonio Banderas, María Barranco i Rossy de Palma.

Guanyadora del Premi Goya a la millor pel·lícula en 1988 i candidata als Premis Óscar, ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’ suposa un canvi en la filmografia d’Almodóvar, ja que s’allunya de l’estètica ‘underground’ de les pel·lícules anteriors per a aproximar-se al sumptuós món de l’alta costura i el disseny postmodern de final dels huitanta, sense deixar de costat la seua passió pel ‘kitsch’ i els habituals referents estètics de la cultura gai.

La pel·lícula impacta pel vestuari i els complements de vestir dels personatges i pel mobiliari del luxós àtic al centre de Madrid on transcorre l’acció. Almodóvar reuneix un variat i colorista catàleg de marques que van des de la làmpada Tolomeo, la cadira Wassily de Breuer i les arracades de cafetera dissenyades per Antonio Alvarado fins a la col·lecció de clauers ‘kitsch’ del Mambo Taxi i el vestit de Julieta Serrano inspirat en André Courrèges.