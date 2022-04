En ple barri de Nou Moles es troba un dels nous espais referents de la cultura valenciana, la renovada Alqueria Julià, propietat de CaixaBank i reformada per a reconvertir-se a la Casa de la Música, seu actual de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV). Un espai obert al barri, a les societats musicals que componen la Federació i a la ciutadania general.

L’Alqueria Julià, va ser declarada Monument Artístic Nacional en 1978 i Bé d’Interés Cultural en 2007, la qual cosa suposa la figura de més alta protecció per a un edifici a la ciutat de València. Està construïda en una parcel·la de 1.986 metres quadrats, amb una construcció de 692 metres quadrats distribuïts en dues plantes i una torrassa de 51 metres quadrats addicionals.

L’edifici pot considerar-se com un dels escassos exemplars conservats de Alqueria valenciana del segle XVII. A més del seu interés històric, l’Alqueria conserva encara elements estètics de gran valor que s’han rehabilitat com a voltes, pintures, frescos, esgrafiats, pavimentació o taulelleria, així com el seu gran pati amb jardí, replet d’espècies arbòries que recreen el jardí original de 1932.

Centenars de ciutadans han pogut comprovar aquest tresor arquitectònic valencià en els últims mesos participant en les visites guiades que la recorren cada dijous a la vesprada. Les inscripcions, totalment gratuïtes, es poden tramitar a través de la pròpia web de la FSMCV (fsmcv.org).

Casa de la Música

Si l’Alqueria Julià mereix una visita només per la seua aportació arquitectònica, també, sens dubte, pel seu nou paper com a Casa de la Música de València. Una de les novetats que va aportar l’obra finançada per CaixaBank va ser un espai dedicat a sala d’assajos amb capacitat per a 200 persones. Aquest espai està actuant com a cor musical de l’edifici, albergant en els últims mesos una gran varietat d’actes com la trobada anual de la Banda de Dones de la Federació, els concerts del projecte Música a la Llum, diferents lliuraments de premis com les ajudes CaixaBank a la música valenciana per a mitigar l’impacte del COVID-19, el tradicional Concert de Nadal amb la interpretació de Carpe Diem Brass Quintet o, ara, el Cicle de Concerts CaixaBank de Música de Cambra de les Societats Musicals, que tornarà a l’activitat dissabte que ve 30 d’abril amb l’actuació de l’Esemble de Clarinets «Entrecañas» de la Societat Unió Musical y Artística de Sax.

Una altra dels vessants claus que fan únic al moviment de les societats musicals de la Comunitat Valenciana, l’educativa, també té cabuda ara a la Casa de la Música. El Centre d’Estudis que capitaneja la Federació, que serveix com a motor per a situar a l’avantguarda de l’educació musical als més de 600 centres educatius que componen la seua xarxa, té en l’edifici de Nou Moles una nova seu per a centralitzar el calendari de cursos i activitats formatives que exerceix. Actualment, i fins al pròxim 19 de maig, les parets de la Casa de la Música albergaran el curs «avaluació de les assignatures instrumentals en els ensenyaments musicals» destinat als més de 5.000 professors que formen part del col·lectiu.

Un edifici obert al barri

Com a nou emblema cultural de la ciutat, l’edifici s’obri a més a altres icones de la societat valenciana. Així, recentment, l’espai ha acollit actes com la presentació de les lligues professionals de la Fundació per la Pilota Valenciana o trobades amb les Falleres Majors de València. A més, amb l’objectiu de convertir-se en agent de dinamització del barri de Nou Moles, l’enclavament també s’ha acostat a projectes i col·lectius veïns, com el ‘Grup de Danses Santa Bàrbara’ o la ‘Cinescuela Méliès’, que tenen en l’edifici espais per a desenvolupar les seues actuacions.