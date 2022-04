Durant el Dia del Llibre se’m plantejà el següent debat: si un milionari t’oferira comprar-te totes les hores de lectura que has fet al llarg de la teua vida, acceptaries? En cas afirmatiu, significaria oblidar tot el que has llegit.

La resposta més instintiva seria acceptar els diners amb la tranquil·litat i, fins i tot, el goig de tornar a llegir per primera vegada obres com Crim i càstig o Mirall trencat. Tanmateix, cada llibre té el seu moment i, probablement, llegir Harry Potter a l’adultesa no tindrà el mateix efecte que a l’adolescència. La nostra vida haguera estat igual sense les lectures fetes?

Acumulant ja vint-i-cinc ‘Va de Llibres’, recordem alguns llibres que canviaren la manera de veure el món dels nostres entrevistats al Qüestionari lector.

Des dels inicis

Alguns dels llibres que ens han marcat no són obres grandiloqüents, sinó títols que caigueren a les nostres mans en l’època que més absorbim: la joventut. Per a la il·lustradora Aitana Carrasco, per exemple, La història del senyor Sommer, de Patrick Süskind (Estrella Polar) fou un punt d’inflexió. Per a Fran Tudela, influencer sota el nickname @cabrafotuda, ho fou L’últim vaixell, de Gemma Pasqual i Escrivà (Voramar).

Els clàssics, per la seua condició atemporal, també poden marcar molt. La periodista Amàlia Garrigós parla de Kafka: «em va deixar gran petjada de joveneta». L’editora Mercè Pérez recorda l’impacte d’Anna Karènina (Edicions 62) i Patrícia Pardo, creadora escènica, menciona La pesta d’Albert Camus (labutxaca) com un llibre que en la joventut la va tocar. «No hi ha res com l’existencialisme per acompanyar les decepcions amoroses».

Així com Kate Millet va dir que l’amor era l’opi de les dones, els textos feministes han estat per a moltes una taula de salvació a traumes amorosos i malestar amb nosaltres mateixa. El llibre que va canviar la manera de veure el món de Paula Bonet fou Yo que nunca supe de los hombres, de Jacqueline Harpmann (Alianza). El de Claudia Reig, directora de doumentals, el recull d’assajos de Rebecca Solnit, Els homes m’expliquen coses (Angle). Mentrestant, Irene Rodrigo parla de Caitlin Moran i Sara Olivas de Vivian Gornick o Sylvia Plath.

Un calaix de sastre

Els llibres no només aporten coneixements, també ens permeten descobrir realitats diferents o molt semblants a la nostra. Un assaig ens pot canviar la vida, com ho va fer Sapiens, de Yuval Harari (Edicions 62) a Carles Cano, escriptor. També, el Manifest Comunista a l’artista gràfic Elias Taño o el Tao Te King de Lao Tse a la cantant Aina Monferrer.

Però també ho pot fer la poesia, com en el cas del dramaturg Jacobo Pallarés amb Poemas del hoyporhoy, de Benedetti (Visor). O fins i tot la ciència-ficció. A l’escriptora Mariló Àlvarez fou Ursula K. Le Guin amb La mà esquerra de la foscor (Raig Verd).

Han passat dos dies del Dia del Llibre i encarem l’inici de la Fira del Llibre dels Jardins de Vivers de València. Una oportunitat perfecta per adquirir llibres. Mai se sap si et canviaran la vida. Així i tot, què respondríeu a la pregunta del milionari?