Sembla que els dimonis, durant el barroc, s’apareixien de tres en tres, per tenir major poder. Els dimonis «menors», òbviament. Els altres ja els opodem suposar amb tanta força com per enfrontar-se tots sols a Déu... El conegut dietarista Pere Joan Porcar, beneficial de la parròquia de Sant Martí, de València, anotava, de fet, com «a 26 de març 1613, hi hagué gran avalot en lo monastir de Senta Mònica» perquè «havia més de quinze dies que hi havia tres diables que eren vinguts a inquietar tres novicis que hi havia en lo monastir. I principalment u que es dia frai Carpi». Sembla que «los tres diables se nomenaven: la u Trencacosetes, i l’altre Maimonet i lo altre Tans de Garrofet»; i sembla que els «diables los fien molt gran dany, que no els deixaren plats ni escudelles ni obra de terra que els aprofitàs». Evidentment, la cosa no podia quedar així i l’esmentat dia «frare Pere, de Sent Francés, ne conjurava, i llançà los dos, i al punt que els llançà plogué pedra i aigua. I quan los conjurava li dien que se n’anàs en hora mala. I prengué de les cames al dit Carpi, que el tenia davall lo seu manto, i l’arrastrava, i ab los conjurs lo deixà. I li dix que se n’anàs cugot –possiblement «cornut»- en hora mala. I vien los veïns com jugaven a la tarongeta en alt i no vien qui jugava. I que vien que jugaven en un caputxó, com qui juga a la pilota». Aquells dimonis produint fenòmens paranormals a començament del segle XVII a València sembla que tenen tots els ingredients per a una escena fantàstica, amb possessions diabòliques, insults per part dels éssers infernals, moviments de coses inexplicables, etc. I Porcar, afegint un toc de major versemblança encara al que havia anotat, acaba dient «que dits diables eren venguts de Palerm, per a inquietar los dits novicis. I els pobres frares del monastir no gosaven dir a ningú, per no alterar la gent; fins tant que no pogueren més; que estant una vesprada en la disciplina, i havent-hi alguns seglars, mogueren tanta avalot i remor que s’espantaren, i així foren forçats a descubrir-ho ad alguns». La fantasia i la realitat anaven de la mà. Els dimonis palermitans de noms divertits en són una prova. I Porcar n’és el notari que dona fe, en una anècdota ben particular. Encara que no era única: a Mallorca -tal com explica Àlex Llinares en un treball recent-, a finals del XVII, també hi podem trobar una tríada malèvola: Verd, Nas i Satanàs; i a València, una altra més: el Pobret, el Guapet i el Mudet. Que tampoc tenen noms de fer massa por, la veritat.