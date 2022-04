El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) ha posat a l’abasta dels visitants el catàleg de l’exposició ‘Per què soc així?’, una mostra comissariada per Juli Capella que atorga valor al disseny en la vida quotidiana, a través d’una selecció de peces de la col·lecció Pérez de Albéniz-Bergasa. L’exposició es pot visitar fins al diumenge 29 de maig i està coproduïda pel Consorci de Museu i la Capitalitat Mundial del Disseny València 2022.

El catàleg reuneix imatges de l’exposició i dissecciona els objectes quotidians que la componen. Objectes que fan la vida més fàcil, més assequible, que milloren els usos diaris i ofereixen noves perspectives, que es complementen amb altres objectes ja existents, que aporten rapidesa i funcionalitat, que ocupen menys espai, i que regalen una imatge bella.

La presentació va comptar amb la presència de Juli Capella, comissari de l’exposició; Marta Negre, dissenyadora del catàleg i de la imatge gràfica de la mostra, i Fernando Ortuño, dissenyador de l’espai expositiu. A continuació, es va celebrar la xarrada-debat ‘Tens algun objecte de disseny a casa?’, organitzada juntament amb l’Escola d’Art i Superior de Disseny de València (EASD), en la qual van prendre part María Navarro, coordinadora de Disseny de Producte EASD València; Xavier Giner, coordinador del màster en Creativitat i Desenvolupament de Producte EASD València; Pilar Mellado, professora de projectes en Disseny de Producte EASD València, i Miguel López, professor de projectes en Disseny de Producte EASD València.

Objectes que ens parlen

La mostra ‘Per què soc així?’ reuneix 120 objectes que ens conten per què tenen la forma que tenen, buscant sensibilitzar el visitant amb el disseny d’una manera amable, a través d’objectes quotidians que li resulten familiars. Utensilis que van des d’una cafetera a una sandàlia, un cendrer o una ouera, que ens conten les seues històries i ens mostren com el disseny ens acompanya en el nostre dia a dia.

La mostra combina peces anònimes amb obres de reputats dissenyadors com Dieter Rams, Philippe Starck, Achille Castiglioni, Alessandro Mendini, Ettore Sottsass, André Ricard, Rafael Marquina, Daniel Gil, Tibor Kalman o Matteo Thun, i dels valencians Daniel Nebot, Lavernia & Cienfuegos, Culdesac, Inma Bermúdez, Alberto Arza i Joan Rojeski. També d’empreses rellevants com Braun, Olivetti, Bic, Apple, Victorinox, Swatch, Alessi, Sony o l’empresa valenciana Closca.

L’arquitecte i dissenyador Juli Capella torna al CCCC com a comissari, 30 anys després d’haver comissariat en aquest mateix lloc la primera exposició sobre dissenyadors valencians.

«Aquesta exposició acosta el disseny al públic de forma amena i familiar, i ens revela la constant presència del disseny per a millorar la nostra vida quotidiana. El catàleg que l’acompanya recull tota aquesta mostra de la nostra quotidianitat, la qual cosa la converteix en una publicació de referència tant per la seua estètica com per la seua condensació de talent i utilitat», assegura José Luis Pérez Pont, director del Consorci de Museus i del CCCC.