En els festivals de Sundance i South by Southwest, entre els finals dels anys noranta i els primers dos mil, apareix un cine independent als Estats Units de baix pressupost, amb interpretacions naturalistes i adscrit al gènere de la tragicomèdia englobat sota la denominació ‘mumblecore’.

Els seus elencs i directors van anar popularitzant-se en els següents anys i hui són figures destacades de la cartellera. Cinema Jove dedica un cicle al germen de les seues carreres integrat per huit títols.

La selecció es projectarà en el Centre del Carme entre el 24 de juny i el 2 dejuliol i portarà per títol ‘Diamantes en bruto’, com una de les pel·lícules programades. Els seus directors són els germans Benny i Josh Safdie, que ambaquest thriller ambientat en el negoci joier jueu de Manhattan.

A més, els cineastes associats al moviment són Lynn Shelton,Mark i Jay Duplass, Greta Gerwig, Noah Baumbach, Aaron Katz, JoeSwanberg, Ry Russo-Young i Andrew Bujalski, l’òpera prima del qual, ‘FunnyHa Ha’ (2002), està considerada el títol fundacional del subgènere.

Els seus integrants conformen una generació de directors que van donar mostres de llibertat i originalitat creatives, allunyats dels llocs comuns de la indústria. «El ‘mumblecore’ no és un moviment declarat, el terme s’ha utilitzat de manera despectiva, quan els seus treballs sorprenen per la seua qualitat. De fet, molts han arribat al gran públic per haver estat seleccionats en els festivals de prestigi», destaca el director de Cinema Jove, Carlos Madrid.

La recopilació permetrà reconéixer els trets fonamentals del moviment, on els seus protagonistes solen estar en l’època dels vint anys i encaren les responsabilitats de l’edat adulta. És el cas de ‘Humpday’ (2009), de Lynn Shelton, sobre dos amics que una dècada després de la seua etapa com els xics conflictius del campus es reuneixen per a una borratxera llegendària.

Tampoc està molt centrada la protagonista d’‘Appropriate Behavior’ (Desiree Akhavan, 2014), una jove dividida entre les seues múltiples identitats: la de filla persa ideal, jove bisexual políticament correcta i jove de Brooklyn a la moda.

La teua cara em sona

En el cicle es poden reconéixer rostres cotitzats hui a Hollywood, com GretaHerwig i Adam Driver, protagonistes de la icònica ‘Frances Ha’ (NoahBaumbach, 2012), i Michelle Williams, que dona vida a una jove afectada per la crisi financera en ‘Wendy y Lucy’ (Kelly Reichardt, 2008).

Els realitzadors de ‘mumblecore’ solen compaginar el treball davant i darrerede la càmera. És el cas dels Safdie, Akhavan i també de Miranda July, amb la seua observació de la soledat contemporània en ‘Tú y yo y todos los demás’(2005), que va ser reconeguda amb el Premi Especial del Jurat en Sundance va resultar guanyadora de la Setmana de la Crítica i la Càmera d’Or en Cannes.

Entre les influències del subgènere, solen citar-se les pel·lícules de Gus VanSant i John Cassavettes, i alguns de Jim Jarmusch iKevin Smith, raó per la qual s’ha programat l’òpera prima d’aquest últim, lacomèdia de culte ‘Clerks’, en què donava vida per primera vegada a un delspersonatges més emblemàtics dels anys noranta, Bob el Silenciós, alter egorecurrent en la seua filmografia.