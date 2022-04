Del 5 al 15 de maig, Cabanyal Íntim torna amb la força anterior a la pandèmia i un lema -‘Caos’- que ha donat peu a una edició especialment singular, gràcies al potencial imaginatiu dels artistes en el context de desconcert que vivim. El certamen, consolidat com una cita de referència dins de les arts escèniques més experimentals, tornarà a recórrer diferents espais no convencionals del barri mariner de València, però també regressarà a alguna de les seues seus imprescindibles, com el Teatre El Musical.

La sala ubicada a la Plaça del Rosari programarà un total de tres activitats dins del festival, començant per la gala de presentació que tindrà lloc el dia 5 a partir de les 20 hores. Sota la batuta de La Diva, esta gran festa de l’escena cabanyalera comptarà amb un concert de flamenc contemporani a càrrec de l’artista multidisciplinària alacantina Pilar Andújar.

Un dia després, divendres 6 de maig (20.30 hores), el vestíbul del TEM acollirà la representació de Ametralladora, una peça escrita i dirigida per l’argentina Laura Sbdar, cofundadora de la companyia Tropel Dinamita. Definida per la seua autora com «un cor amb la mida d’un puny que s’alça, colpeja i batega», esta reflexió sobre la salut i l’afecte presenta dues germanes que, després de patir un accident, són traslladades a un hospital on protagonitzen el seu particular «motí de la tendresa». Finalment, el dissabte 7, de 18 a 21 hores, l’espai municipal serà l’escenari d’una nova entrega de Territori Performance, on sis artistes i col·lectius nacionals i internacionals exhibiran les seues creacions de manera ininterrompuda als racons més inesperats de l’edifici.

En paraules del coordinador artístic del TEM Juanma Artigot, esta nova edició de Cabanyal Íntim suposa «una tornada a la normalitat i als espais habituals del festival, i una col·laboració encara més estreta amb una aposta ja no només per la presentació i Territori Performance, habituals del teatre en altres anys, sinó també per espectacles com a Ametralladora. A més, acollim dos tallers a càrrec de Laura Sbdar i Paco Zarzoso».

La celebració de Cabanyal Íntim coincidirà amb altre festival veterà a la ciudad de València, el 10 Sentidos. Del 2 al 22 de maig, en diferents escenaris, es podrà gaudir de teatre, dansa, cinema, música, art i col·loquis en distints teatres i sales de la ciutat de València. La creació contemporània, la investigació, l’interdisciplinari i el transversal, protagonitzen el festival en una cita totalment oberta a la recerca de nous codis artístics.

La jornada inaugural del pròxim 2 de maig a Sant Miquel dels Reis vindrà marcada per l’espectacle audiovisual ‘Alias Sessions’, una actuació basada en l’últim treball de Murcof, ‘The Alias Sessions’, publicat en 2021. Sergi Palau serà l’encarregat del contingut visual de l’obra, en què principalment utilitza seqüències de vídeo de diverses de les actuacions en directe d’‘Alias’, com a matèria primera per a la seua posterior desconstrucció. No solament Murcof i Sergi Palau seran els encarregats de posar-li notes musicals a aquest dia, perquè Jorge Martí i Pau Roca, de La Habitación Roja, repassaran alguns dels seus temes en acústic per a tancar la vetlada.

També s’acollirà, el 5 de maig, la mostra escènica resultat del taller ‘Amordiscos, l’heure exquise’, una producció de Lartefactaper encàrrec del Festival 10 Sentidos amb la col·laboració de Trash Gang- Poem en la producció musical, Nolich – ‘hub’ creatiu audiovisual, com a soci tecnològic, la Universitat Popular de l’Ajuntament de València i el TEM. El Festival el tancarà La Bien Querida amb un concert acústic el 22 de maig en què repassarà els temes més lloats de la seua discografia.