Manises s’estrena aquest 2022 amb el segell de ‘ciutat creativa’ de la Unesco. Declarada oficialment el mes de novembre passat de 2021, passa a formar part del conjunt de ciutats que conformen aquest mapa creatiu que uneix punts internacionals amb una única fi: el de posar en relleu la creativitat com a motor d’un desenvolupament urbà sostenible.

Manises va ser una de les 49 ciutats declarades Ciutats Creatives de la Unesco el passat 2021 després de l’anunci per part de la Directora General de la Unesco, Audrey Azoulay, en reconeixement al seu compromís de posar la cultura i la creativitat en el cor del desenvolupament i de compartir coneixement i bones pràctiques.

La ceràmica de Manises

La ceràmica forma part de l’ADN de Manises des de fa més de set segles. En l’actualitat, presenta un ampli reconeixement tant a nivell local, com nacional i internacional, sent un dels punts geogràfics més actius del panorama ceràmic del moment.

A Manises, la ceràmica va molt més allà de la tradició, es tradueix en el dia a dia dels seus habitants, en una realitat social, en un treball diari i en un estil de vida que no atén modes i es manté intacte en el temps generació rere generació.

La ciutat porta anys organitzant nombroses activitats i iniciatives -tant a nivell local, nacional i internacional- que es reparteixen al llarg dels mesos, que giren al voltant de la ceràmica i tot el que aquesta comporta. Aquest 2022, la tasca de portar la ceràmica a la seua màxima expressió és un propòsit encara major que en anys anteriors pel reconeixement de la Unesco.

És per això que han preparat una programació completa en la qual es donaran cita: la tradicional Biennal Internacional de Ceràmica de Manises celebrada cada dos anys, que es tradueix en un dels concursos de ceràmica contemporània més importants d’Europa i que aquest 2022 celebra el seu 50 aniversari des del 10 de juny fins al 10 de setembre.

El projecte Hola Ceràmica, una iniciativa promoguda per la AeCC (Associació Espanyola de Ciutats de la Ceràmica) amb la finalitat de dinamitzar la ceràmica. S’obriran les portes dels museus, tallers i altres recursos ceràmics per a així donar a conéixer-los a un públic ampli. D’aquesta manera, Manises participarà activament en aquest esdeveniment previst per a aquesta primavera.

Al juliol, la Festa de la Ceràmica -coincidint amb les festivitats locals en honor a Santa Justa i Rufina- i la seua Cavalcada que se celebra des de fa més d’un segle, seran les grans protagonistes del mes. Durant aquestes jornades, les ments artesanes i artistes, converteixen la ciutat en un escenari ceràmic a l’aire lliure amb la participació de gran part de la ciutadania; moment en el qual la ceràmica ix al carrer. A més es mesclen altres disciplines com la gastronomia i la música.

També al juliol, se celebra el ‘Campament Internacional d’Arqueologia Ceràmica per a Joves’.

Així doncs, des de Manises s’ha organitzat una gran cartera d’exposicions, activitats i esdeveniments addicionals al llarg dels pròxims mesos per a celebrar que aquest 2022, la ciutat mira més a la ceràmica que mai.

La ‘Xarxa de Ciutats Creatives’ va ser llançada i aprovada l’any 2004 amb la intenció de promoure «la cooperació cap a i entre les ciutats que identifiquen la creativitat com a factor estratègic de desenvolupament urbà sostenible». Un total de 295 ciutats acceptades fins hui i distribuïdes en 90 països que treballen amb el propòsit comú de posicionar la creativitat i les indústries culturals com a centre neuràlgic del seu pla de desenvolupament local i entrellaçar una gran afinitat a nivell internacional.