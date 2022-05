Cada any des de 1999, els últims dies d’abril a la Comunitat Valenciana són per a celebrar-los amb música. El 29 d’abril coincideix amb la data de l’aprovació per les Corts Valencianes de la Llei Valenciana de la Música, motiu pel qual en terres valencianes se celebra el Dia de la Música Valenciana.

Raons per a celebrar un Dia de la Música localitzat, que s’independitza del Dia Europeu de la Música que se celebrarà el pròxim 21 de juny, hi ha moltes. La Comunitat Valenciana és el territori global amb major concentració de músics per habitant, on ha arrelat un moviment únic en el món pel seu calat social, educatiu i cultural, les societats musicals de la Comunitat Valenciana.

Aquestes 550 agrupacions sense ànim de lucre, representades per la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) són, per si soles, un gran motiu de celebració per part de tots els valencians. És en gran part gràcies a elles que els nostres joves poden trobar una formació musical excel·lent sense eixir del seu barri, gràcies als quasi 600 centres educatius que componen la xarxa de la FSMCV. En aquests centres s’entén com el col·lectiu segueix en alça després de més de dos segles d’història en moltes de les seues societats, actuant de lloc de trobada de persones amb orígens, contextos i vivències diferents per a aprendre a descobrir una passió en comú: la música.

Celebrar el Dia de la Música Valenciana enguany, a més, és commemorar que per fi aquestes societats musicals, articulant a milers de músics, han fet sonar els carrers en les nostres festes populars. Fa només unes setmanes, les terres alacantines explotaven de color i música amb les seues tradicionals festivitats de Moros i Cristians. ·Es nota en les cares de la gent, tenien ganes de poder celebrar alguna cosa, de poder somriure», comentava un músic de l’Ateneu Musical de Cocentaina a través d’un vídeo que compartia la pròpia FSMCV en les seues xarxes socials. Un torrent d’alegria i música que no sols serveix per a retornar a les terres valencianes part de la seua essència, sinó que també aporten una important injecció econòmica a aquestes entitats, ajudant a deixar arrere un dels moments més complicats de la seua història.

Generació M

Amb això, per tal de celebrar aquesta data, la Federació ha publicat en les seues xarxes socials i en el seu canal de Youtube el primer episodi de la nova campanya audiovisual en la qual es proposen ajuntar, cara a cara, a dos generacions de músics: ‘Generació M’.

«Una terra de música ho és pel vincle d’una passió que recorre generacions, un fil invisible que transcendeix l’edat i ens uneix a tots i totes per igual. Ajuntem a Marta i Luis per a parlar, de tu a tu, de música. Són Generació Música, Generació M.», amb aquestes paraules es presenta la campanya en la qual coneixem a aquests dos personatges, trobats en punts oposats de les seues vides, però companys en l’Agrupació Musical Carrera Font de Sant Lluís. Marta porta 7 dels seus 10 anys de vida aprenent a fer sonar la seua flauta, però el seu vincle amb la música ve fins i tot de més arrere, de la mà de sa mare. Luis, no obstant això, es va tornar a trobar amb la seua passió ja entrat en la cinquantena gràcies a portar al seu fill a la Societat Musical del seu barri.

Una conversa que mostra una realitat a celebrar, la Comunitat Valenciana és una terra en la qual es comparteixen les passions entre generacions. Per això, també, tenim el nostre propi Dia de la Música.