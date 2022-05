El Festival Cabanyal Íntim enceta dijous la seua onzena edició. El teatre internacional irromp enguany amb la presència del dramaturg alemany Roland Schimmelpfennig i la companyia argentina Tropel Dinamita, creadors de dues de les peces programades.

Prop de quaranta propostes multidisciplinàries sembraran el caos al Cabanyal a través del teatre de text, la dansa, el teatre d’objectes, la música, la poesia escènica, l’audiovisual o la performance. Una variada oferta de peces breus i llargues l’espai de representació de les quals crearà al mateix temps un itinerari pel barri, els seus racons més íntims i emblemàtics.

El públic tindrà així l’oportunitat de gaudir dels espectacles en llocs tan diversos com el pati d’una casa, la seu de l’Escola de Música del Marítim, el Museu de l’arròs, l’antic Escorxador, l’antiga Escoleta, els caixers automàtics del barri o El Teatre El Musical.

Què succeeix quan les profecies no es compleixen? Com seria l’escenari davant l’arribada de la III República? Què passaria si el nostre cos i òrgans decidiren rebel·lar-se contra nosaltres? Aquests són alguns dels plantejaments que proposa la programació del festival per a aquest cap de setmana. Reflexions que plasmaran els espectacles Una fi del món del col·lectiu Pla B, Calor de tía (Fantasía republicana) d’Al·legoria Teatre i Entropia de Cia. Les Kuerdas, respectivament.

La denúncia del maltractament que ha rebut el patrimoni cultural valencià al llarg dels anys serà present en La terreta: Teoria del caos d’Anna Cerveró i Ferrer, o l’adaptació del relat de Tolstoi La Tempesta de neu que Roland Schimmelpfennig, un dels dramaturgs alemanys contemporanis més cèlebres i representats de l’actualitat, ha creat al costat de la valenciana Jéssica Martínez, són uns altres dels universos escènics que proposa el Cabanyal Íntim.

El festival convida també a viure un segrest exprés amb El passeig Milionari, espectacle que Produccions La Tia Lola realitzarà en un itinerari pels caixers automàtics del barri i que culminarà a la vora de la mateixa platja.