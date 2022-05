L’Espai LaGranja ha seleccionat els laboratoris ‘Il ne s’agissait évidemment que de regarder des toiles’ de Néstor García, Empar Polanco, Inés Muñoz i Guillermo Ros, per a l’Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC); ‘Ta K ta’, de Salvador Rocher, Melodía García i María Palazón per a l’Escorxador d’Elx; i ‘Máquinas’ de Norberto Llopis i Paula Pachón per a Espai LaGranja.

Els projectes han sigut seleccionats per una comissió formada per Ana Henar (APDCV), Isabel Abril (AVED), Jessica Martinez (Comitè Escèniques) i els responsables de programació de l’EACC, L’Escorxador i Espai LaGranja. La pretensió dels tres centres creatius és protegir i valorar els processos d’investigació, més enllà de l’obtenció de determinats resultats o d’un producte o resultat final. La finalitat és el procés d’investigació i la pràctica artística en si mateixa. Espai LaGranja és el centre de residències artístiques per a la dansa i les arts del moviment que es vol convertir en un lloc de mirades plurals en aquests camps. El centre actua en el teixit creatiu i professional, la investigació, la creació, la internacionalització, la formació i la proximitat.