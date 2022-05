Torna la Fira del Llibre a València i, amb ella, els aparadors amb milers i milers de títols i d’opcions. Davant tantíssima varietat i oferta és possible que ens sentim una mica aclaparats. És per això que a continuació hi ha una petita guia per gèneres. Sou més de novel·la negra? De còmics? Teniu curiositat per autors estrangers? Encara estàs a temps de firar-te algun títol!

Novel·la negra El tàndem Joan Canela i Jordi Colonques acaben de publicar Monumental (Bromera), una història ambientada entre València, Cullera i Dénia amb les falles com a eix central. Festa, assassinats i misteri, marca personal d’aquest duet! Una altra història recentment publicada és La dona invisible (Edicions del Bullent) de Mònica Richart, on una dona de la neteja es proposarà com a últim projecte vital investigar l’assassinat d’un cadàver que ha trobat a la conselleria on treballa. Una novel·la no depriment sobre la depressió, la soledat i també sobre les altes classes polítiques. Finalment, una altra novel·la policíaca, ambientada a cavall entre Alcoi i València, amb girs inesperats i relacions de parella una mica complicades, Vi i veritat (Bromera) de Natàlia Gisbert Abad també és una bona proposta. La protagonista haurà d’enfrontar-se en última instància a la fragilitat de la veritat davant de la força dels fets. Narrativa Una novel·la que està causant sensació i que connecta les lletres valencianes i les balears és Els dies bons (Bromera) de la manacorina Aina Fullana. Una novel·la actual que conta com és la vida d’un home addicte a les drogues i, també, com és la vida del seu entorn. Una altra novetat, basada en fets reals i a cavall entre el relat periodístic i la novel·la policíaca és el nou títol de Xavier Serra amb Afers Narrativa: El vicecònsol, sobre l’estada del diplomàtic estatunidenc Timothy Towell a València durant la Guerra Freda. Títols internacionals L’editorial Sembra Llibres, d’entre totes les novetats d’aquesta primavera, ens apropa alguns títols d’autors estrangers a la nostra llengua. La novel·la El blau entre nosaltres, de l’escriptora ghanesa Ayesha Harruna Attah ofereix una visió esclaridora de l’esclavitud, amb dues joves com a protagonistes. També el volum de no-ficció Feminismes revolucionaris (Brenna Bhandar i Rafeed Ziadah) apropa els postulats de feminismes negres, postcolonials, indígenes i marxistes a través d’entrevistes a activistes i pensadores de referència. Sobre dones referents arreu del món també hi ha Crazy Brave. Una dona valenta (Lletra Impresa), la traducció a càrrec de Lourdes Toledo de les memòries de Joy Harjo, on l’autora explica la dificultat de construir una vida com a dona, índia i pobra al mig de l’Amèrica dels seixanta i setanta del segle passat. Còmic i novel·la gràfica El còmic en català està pegant fort últimament. El naixement de l’editorial Finestres, especialitzada en còmic en català ens ha brindat títols com L’accident de caça (David L. Carson i Landis Blair), Intrèpides (Pénélope Bagieu) o Túnels (Rutu Modan). El volum de Camacuc, Feminismes (VVAA), també és molt atractiu: històries curtes i amb l’humor característic de Camacuc per tal d’abordar el feminisme i la realitat social actual. Per no oblidar El dia 3 (Astiberri), obra sobre l’accident de metro de València fruit de Laura Ballester, Miguel A. Giner Bou i Cristina Duran, l’artífex del cartell d’enguany de la Fira.