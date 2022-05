L’IVAM oferirà de la mà del comunicador Hu Zhao, un passeig per racons valencians que li evoquen la seua Xina natal, des de l’arquitectura, la botànica, la música, els rituals o la gastronomia. L’activitat, que tindrà lloc el dissabte, forma part del projecte Poliglotisme amb l’objectiu d’obrir el museu a diverses llengües i pràctiques culturals presents a la ciutat de València.

El recorregut ‘Xina-València: on dos mons es troben’ començarà en l’Estació del Nord de València. En la façana es descobriran elements arquitectònics i decoratius que vinculen les cultures xinesa i valenciana. Mitjançant aquesta jornada es podrà veure com moltes d’aquestes relacions van arribar a Europa a través de la Ruta de la Seda.

El passeig continuarà pels voltants del carrer Pelayo. Es visitarà un restaurant molt concorregut per la comunitat xinesa a València on es realitzarà una degustació especial que tindrà com a protagonistes l’arròs i les taronges.

Una botiga de roba i una altra d’objectes decoratius seran les següents parades. En aquestes es parlarà d’objectes tan representatius en totes dues cultures com la impremta, el paper, els ventalls, la ceràmica o la pólvora, que ha tingut tradicionalment en totes dues cultures un ús lúdic i festiu. El següent punt del recorregut serà un supermercat, on es parlarà sobre la gastronomia com a eina per a obrir espais de diàleg i trobada intercultural.

L’última visita d’aquesta jornada tindrà lloc al carrer Pelayo on es tractaran aspectes tan importants en la cultura com la cal·ligrafia i la música. Aquestes disciplines brindaran un tancament artístic a la jornada, ja que Hu Zhao escriurà a cada participant el seu nom cal·ligrafiat en xinés.

Hu Zhao va nàixer en Hunan (Xina), però viu des de fa més de 20 anys a València. Ha treballat com a professor de Llengua i Cultura Xinesa, té estudis en Patrimoni Cultural, és actor i ha participat en diverses produccions teatrals i televisives.