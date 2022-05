La Conselleria de Cultur i la Conselleria de Cooperació i Qualitat Democràtica han organitzat per a demà a la Filmoteca de València, una projecció d’«El sustituto» (2021) dirigida per Óscar Aibar i coproduït per Pedro Pastor per a Voramar Films.

«El sustituto» no només és una de les pel·lícules espanyoles més interessants de l’any passat, sinó que desvela un dels episodis més vergonyosos de la història valenciana de la segona meitat del segle XX, quan moltes localitats del litoral valencià van acollir el retir daurat d’alts càrrecs del règim nazi fins ben entrada la democràcia. Protagonitzada per Ricardo Gómez, Vicky Luengo, Pere Ponce, Pol López, Joaquín Climent, Nuria Herrero, Bruna Cusí i Susi Sánchez, denuncia la complicitat del franquisme amb els nazis en un ‘thriller’ que estableix una relació amb l’especulació immobiliària dels anys setanta i huitanta que ha omplit de ciment el paisatge de la costa espanyola.