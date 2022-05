Després de sis mesos de camí, el cicle sobre les noves maneres de vida afectiva a través de la lectura ‘No es tener algo serio, es vivir algo sano’, ha aconseguit la participació de 418 assistents presencials i, fins al moment, més de 6.500 visualitzacions en el canal de YouTube del Consorci de Museus.

Un conjunt de set trobades que, des del mes d’octubre, han tingut lloc de manera mensual al Centre del Carme, per on han passat un total de dotze noms relacionats amb la literatura, les obres dels quals posen en dubte la ideologia de l’amor. Un diàleg que naix des de la lectura i que retorna el text a qui el va escriure.

El cicle va clausurar la seua primera edició el divendres passat, amb un cercle assembleari participatiu on es van recollir les conclusions i balanç del cicle, més les decisions per al seu futur.

El cicle es va presentar com un espai on no llegir i callar, sinó per a llegir i contar-ho.