L’Escalante Centre d’Arts Escèniques presenta el cicle ‘Menut teatre’ entre el 8 i el 24 de maig al MuVIM. A la sala del museu, el centre de la Diputació presenta tres espectacles dirigits a espectadors que acaben de complir els dos anys o, fins i tot, que conten amb mesos de vida. «Són peces que conviden al públic a jugar, o amb un fort component poètic i oníric, dirigides a estimular els cinc sentits de les xiquetes i els xiquets», raona la coordinadora artística de l’Escalante, Marylène Albentosa.

L’espectacle que obri el cicle és L’odissea de Latung La La, una peça de David Ymbernon que combina el teatre d’objectes –entre ells, joguets– amb una posada en escena poètica que discorre pel món dels somnis i amb música en directe. L’obra està recomanada per a xiquetes i xiquets majors de 2 anys i el públic general podrà vore-la diumenge que ve, a les 17:00 i a les 18:00 hores.

El següent cap de setmana s’ha programat ...I les idees volen, una creació de circ contemporani i innovador d’Animal Religion dirigida a públic d’entre els 2 i els 5 anys. Dins d’un espai buit i amb pocs objectes, la companyia convida a l’audiència a participar en una obra plena d’acrobàcies, humor, llum i joc.

‘Menut teatre’ s’acomiadarà, amb Nius, un espectacle creat per a bebés d’entre 0 i 18 mesos. La companyia CreaMoviment ha dissenyat un espai segur i tranquil per als nounats i les seues famílies, on cobren protagonisme la música en directe, les olors, textures i colors. En esta peça, el públic més xicotet ballarà, tocarà instruments i jugarà, el 22 de maig a les 17:00 i a les 18:00.