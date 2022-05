L’artista barceloní Miquel Garcia amb recorregut internacional i doctorant en l’aplicació de metodologies assemblearies en els processos de creació d’art col·laboratiu està a València desenvolupant un projecte de creació artística amb la Jove Muixeranga de València.

Com arribes a conèixer la Muixeranga?

La meua coneixença va sorgir a partir de les explicacions d’una amiga de València. El que em va explicar em va semblar una cosa molt bonica i que a més tenia un rerefons conceptual molt atractiu: el de la creació d’una unitat a partir de la col·lectivitat. A partir d’aquesta descoberta em va semblar que seria molt bonic incorporar una muixeranga al projecte d’Exhumació 1, que estava preparant al Terrer de Paterna, amb els familiars de les víctimes de les fosses de Paterna investigar tot el que es pot destil·lar de la cultura al País Valencià, del que suposa, i de la gent que van assassinar allà. En aquella intervenció vaig veure moltes connexions i em va impressionar.

Però, el projecte «Alçar a pols» està més relacionat amb la hipòtesi dels orígens de la muixeranga.

Sí, perquè gràcies a la recerca que va fer Pau Pertegaz sobre els orígens de la muixeranga vaig conèixer aquesta hipòtesi que la relaciona amb l’esclavitud. Això em va semblar fascinant perquè si hi ha una cosa sobre la qual versa el meu treball aquesta és justament la del desvetllament d’allò que ha sigut ocultat, ja sigui per sistemes de poder, ja sigui per censures, allò del qual no tenim accés perquè se’ns ha amagat. Això és una cosa que està molt present al meu treball: la invisibilitat; i que té a veure com es produeix el discurs artístic en base a la representació.

I d’ací el nom «Alçar a pols».

L’esclavitud ha estat un tema molt amagat en la història del País Valencià, i aleshores aquesta idea de fer-la emergir com la pròpia muixeranga, que no deixa de ser un procés col·lectiu que també emergeix. Doncs amb aquesta idea vaig pensar que també seria interessant que paral·lelament es féra una recerca com la que s’està fent sobre els orígens històrics però que no fora únicament una recerca historiogràfica de recerca de pràctiques esclavistes i colonials sinó que també hagués una recerca en clau corporal i performativa; que fos muixeranguera però que no respongués a la pràctica habitual de la muixeranga que és la d’una sèrie de figures d’un repertori establert, sinó que vaig pensar que allò interessant seria fer una traducció d’aquesta recerca amb els cossos de la Jove Muixeranga, i fer-ho en clau contemporània i a un centre d’art contemporània com és el Centre de Cultura Contemporània del Carme.

I els procés de creació, en què consisteix exactament?El treball consisteix en un procés de treball que sigui col·lectiu i col·laboratiu on tot es decideix d’una forma el més assembleària possible. I tot i que jo no sóc muixeranguer, per tant tot el que faig és aprendre i escoltar, sí que puc suggerir coses, però la decisió és col·lectiva i és entre totes i tots que hem d’anar veient les fórmules, estratègies i metodologies per fer la traducció de tota aquesta recerca, i que s’acabi materialitzant en una sèrie de noves figures muixerangueres. Com ha d’acabar aquest procés?

La idea és que el procés tinga un registre i al final, quan tinguem aquest repertori de figures, fer una actuació oberta al Centre de Cultura Contemporània del Carme, així com també un vídeo utilitzant diferents càmeres i, per últim, elaborar una publicació que reculli tot aquest procés de recerca, amb articles i enllaços i que es publiqui amb un sistema que es diu riosgrafia, que és un sistema d’impressió que funciona per capes de colors, que és un poc com la muixeranga que també funciona per superposició.