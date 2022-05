El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) col·labora un any més en la celebració de VLC Negra, festival de gènere negre de València que se celebra del 5 al 22 de maig. El claustre gòtic del principal centre d’agitació cultural de la ciutat serà l’escenari de la majoria de trobades literàries del certamen, que enguany celebra la seua desena edició amb el lema #PetamosLasLetras.

Els dies 11, 12, 13 i 14 de maig, destacats autors de gènere negre passaran per l’escenari a l’aire lliure del claustre del CCCC, per a compartir inquietuds i reflexions amb el públic, acompanyats per escriptors i periodistes especialitzats en cultura.

El divendres 6 de maig temes com a ‘Suspens i secrets’, ‘No tot va a ser matar’ o ‘Tu i jo’ van reunir Nagore Suárez i Arantza Portabales, Rosa Ribas i Bárbara Blasco, Lorenzo Silva i Noemí Trujillo, moderats, respectivament per Irene Rodrigo, Santiago Álvarez, i Victòria Masó.

La vesprada del dissabte va comptar amb la presència de Santiago Díaz i Ignacio del Valle, que conversaren amb la periodista Palmira Benajas; seguits de Carlos Zanón i Mikel Santiago juntament amb Carlos Pérez de Ziriza. La tercera cita de la vesprada va ser amb l’argentina Claudia Piñero, autora que va rebre el premi Best Novel en la passada edició del festival per la seua obra ‘Catedrales’ i que va xarrar amb Miguel Coll sobre ‘Escriure contra la por’.

Els valencians Myriam Imedio, Blas Ruiz, David Orange, conduïts per Lucía Márquez, i la parella formada Alicia G. Bartlet i Elia Barceló, juntament amb Salva Alemany, seran els protagonistes de les trobades del dimecres 11 de maig, que tractaran sobre ‘Escriure des de la terreta’ i el gènere negre mediterrani.

‘L’hora més fosca’ arribarà el dijous 12 de maig de la mà de Paz Velasco, Teresa Domínguez i Paco Ballester, moderats per Paco Carrión, a qui seguirà la trobada sobre ‘Crims implacables’ amb Félix G. Modroño i Reyes Calderón i el periodista Voro Contreras.

Leandro Pérez i Teresa Cardona parlaran sobre ‘Llibertats guanyades i (perdudes)’ juntament amb Álvaro Devís el divendres 13 de maig, una trobada a la qual seguirà el titulat ‘Tot està en la teua ment’ amb Cèsar P. Gellida i Santiago Álvarez, i amb Javier Cavanilles com a moderador. Conclourà la jornada la trobada amb dues autores internacionals les últimes obres de les quals estan vinculades al terrorisme: Yasmina Khadra, que torna al festival VLC Negra després de la seua primera visita en 2015, i la francesa Juana Salabert, l’última novel·la de la qual, ‘Atentado’, relata el segrest de diverses persones a França a les mans d’un grup jihadista. La trobada estarà moderada per la periodista i escriptora Berna González Harbour.

Les tres últimes cites literàries tindran lloc el dissabte 14 de maig, i començaran amb Virginia Feito i Marina Sanmartín, amb Antonio Lozano com a mestre de cerimònies. La següent trobada reunirà una de les autores espanyoles de més èxit internacional, Dolores Redondo, i J.D. Barker, autor de la trilogia ‘El cuarto mono’, moderats per Laura González. Redondo torna a VLC Negra set anys després de la seua última aparició en el festival i després d’haver sigut notícia fa poc perquè ha venut els drets de la seua novel·la ‘La cara norte del corazón’, preqüela de la ‘Trilogia del Baztán’, a Hollywood per a convertir-la en una sèrie.

Posarà el colofó a l’esdeveniment la trobada amb l’irlandés John Conolly, creador del detectiu Charlie Parker, que estarà moderat pel director de VLC Negra, Jordi Llobregat.