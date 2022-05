La setmana passada, dimecres, es va publicar la convocatòria dels Premis Nacionals de Cultura, atorgats pel Ministeri de Cultura i Esport. Uns premis on els valencians hi han destacat en l’àmbit del llibre amb categories com la del Còmic o la Il·lustració, especialment. Encara no sabem els guanyadors de 2022, però fins que s’anuncien els guardonats, farem un repàs dels valencians que han guanyat el premi.

València és terra de músics, de flors, de colors, i també de narradors d’històries. Hui parlem del còmic, molt conreat per valencians i celebrat el mes de març amb el Saló del Còmic de València, que en la seua segona edició va rebre més de 25.000 visitants. Des del 2007 que es va atorgar per primera vegada el Premi Nacional de Còmic, quatre valencians han estat reconeguts amb les seues obres. Premi Nacional del Còmic 2008 Nascut a València el 1969, va estudiar a l’Escola d’Art i Superior de Disseny. El seu treball se centra en els còmics, tot i que també ha il·lustrat alguns llibres com la Metamorfosi de Kafka i imparteix tallers. Arrugues (Astiberri), sobre l’Alzheimer i la soledat de les persones grans, és la història que va merèixer el guardó en 2008 i compta fins i tot amb una adaptació a la gran pantalla. A més a més, la seua obra ha estat traduïda a una dotzena de països i ha obtingut molts altres premis i reconeixements. Premi Nacional del Còmic 2016 Naix a Alacant el 1972. Entra en contacte amb el col·lectiu autoral ‘La Taberna del Ñú Azul’, gràcies al qual realitzarà les seues primeres històries per a fanzines. El Paraíso perdido (Random House), a partir del poema de John Milton Paradise lost, és el que li va suposar el guardó. Premi Nacional del Còmic 2018 Nascuda a València el 1987. Il·lustradora, diplomada en Disseny Industrial i graduada per Belles Arts a la Universitat Politècnica de València. Amb la seua primera novel·la gràfica, Estamos todas bien (Penguin), rep aquest guardó, del qual es destaca haver rescatat la veu d’una generació silenciada a través d’una història familiar. Aquest títol també va ser guardonat amb el Premi Internacional e Novel·la Gràfica Fnac-Salamandra Graphic i amb el Premi a Millor Autora Revel·lació del Saló del Còmic de Barcelona el 2018. Premi Nacional del Còmic 2019 El 2019 és guardonat El dia 3 (Astiberri), un llibre sobre l’accident de metro del 3 de juliol de 2006 a València. Cristina Durán i Miguel Á. Giner Bou, que formen un tàndem amb LaGRUAestudio i amb altres obres a l’esquena, van fer servir les investigacions de la periodista Laura Ballester per a relatar aquest tràgic accident que reclamava justícia per part de les víctimes cap als representants institucionals. Cristina Duran és nascuda a València el 1970 i és llicenciada en Belles Arts. Miguel Ángel Giner Bou també és llicenciat en Belles Arts i és natural de Benetússer, del 1969.