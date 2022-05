La primera exposició de José Saborit després de publicar el seu assaig Perspectiva aérea (Pre-Textos) s’inaugura demà al Botànic a la sala de l’Estufa Freda amb Verano. Una selecció d’aquarel·les botàniques de la natura més propera de l’artista.

Aquest herbari il·lustrat va brollar de forma natural a la Serra Calderona prop de la casa familiar del pintor. L’espai on es van arrelar el seu imaginari vegetal en eixa primera època de descobriment i entusiasme que és la infància. Totes les formes vegetals que l’envoltaven van conformar la seua percepció del món i després, al llarg de la seua vida, han servit de fil per a trenar les seues successives incursions en la natura.

Inspirat per la força de la llum i els colors estiuencs dels últims deu anys, Saborit convida a passejar pel seu particular jardí amb més de 80 aquarel·les, per contemplar les plantes i la seua bellesa, però també els seus detalls i allò que poden arribar a expressar. Fulles, espines, branques i flors que componen un retrat càlid i intimista de la flora mediterrània, la nostra terra, sota el comissariat de Lola Mascarell i Carlos Marzal.

Saborit és pintor, escriptor i Catedràtic de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València, a més d’Acadèmic de Número de la Reial Acadèmia de Sant Carles de València.

Des de finals dels anys 80, la seua pintura s’ha mostrat en més d’un centenar d’exposicions col·lectives i individuals, i figura en diferents institucions i col·leccions privades nacionals i estrangeres. Entre les seues últimes exposicions destaca «Con el aire» (Centre del Carmen, Generalitat Valenciana, 2008), «Más al Sur» (IVAM, 2012), «La misma savia» (Galeria Shiras, València 2017), «Art Madrid» (2018), «La escalera de Jacob» (Galeria Shiras, 2018), «Mientras la luz» (O_Lumen, Madrid, 2018-19).