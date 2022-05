El nou programa de música en directe proposat per CaixaBank, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) i l’Institut Valencià de Cultura (IVC), el ‘Cicle de Concerts CaixaBank de Música de Cambra de les Societats Musicals’, arribarà a la seua fi la setmana vinent, el dissabte 21 de maig.

Aquest projecte, englobat dins del programa de suport a la música valenciana ‘CaixaBank Escolta València’, va ser anunciat per les tres entitats a principis del mes d’abril. El programa incloïa la realització de sis actuacions de grups de cambra, formats per una plantilla d’entre quatre i deu músics, per part de sis societats musicals federades.

A través d’aquest ‘Cicle de Concerts CaixaBank de Música de Cambra de les Societats Musicals’, a més de perseguir reactivar el calendari cultural a base de concerts de xicotets formats, es pretén oferir un suport financer més que necessari a les societats musicals de la Comunitat Valenciana. Per això, cadascuna d’aquestes societats musicals participants en el cicle ha rebut una dotació econòmica de 1.000 euros aportats per l’entitat financera dins del programa ‘CaixaBank Escolta València’.

Aquest nou Cicle de concerts ha iniciat una innovadora línia estratègica dins del projecte ‘CaixaBank Escolta València’, el suport a la música de cambra, que se suma a l’impuls a altres sectors de la música de les societats musicals de la Comunitat Valenciana com l’educació, la música orquestral o la labor de documentació i recuperació del patrimoni musical perdut, entre altres.

La Casa de la Música

Els concerts del ‘Cicle de Concerts CaixaBank de Música de Cambra de les Societats Musicals’ s’han celebrat al llarg de dissabtes dels mesos de març, abril i maig, en horari de 12 hores, en l’Alqueria Julià - Casa de la Música, seu de la FSMCV, retornant la programació habitual de música en directe a l’edifici rehabilitat per CaixaBank, també dins del projecte ‘CaixaBank Escolta València’.

El programa de concerts va donar principi el dissabte 26 de març amb la big band de l’Associació Unió Musical Sant Josep de Calassanç, de Castelló de la Plana; continuant el dissabte 2 d’abril de mà del Quintet de Saxos de l’Ateneu Musical de Sueca; el dissabte 9 d’abril amb l’actuació del Grup de Corda de la Societat Musical L’Artesana de Catarroja; el 30 d’abril amb l’Ensemble de Clarinets «Entrecañas» de la Societat Unió Musical i Artística de Sax, i el dia d’ahir, el 14 de maig va ser el torn del Grups de vents de la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera.

El cicle farà el seu últim concert el pròxim cap de setmana, el dissabte 21 de maig a les 12 hores en l’Alqueria Julià, comptant amb la música del Quintet de Trompetes de la Societat Unió Musical Santa Cecília de Guadassuar.