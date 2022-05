Després d’uns mesos de pluja i d’un oratge inestable, arriba la primavera, el bon temps, els colors i les flors i, sí, també els festivals literaris a l’aire lliure. Gandia, ciutat literària i lletraferida, va viure l’any passat la primera edició de la Plaça del Llibre, un festival literari en la nostra llengua que, d’ençà que va celebrar la seua primera edició a València fa deu anys, ha anat expandint-se a ciutats com Castelló, Alacant, Elx, Sueca o Gandia.

En el seu afany per descentralitzar i, alhora, vertebrar el territori valencià a través dels llibres i la lectura, des de l’organització expliquen que cada edició de la Plaça del Llibre no suposa una cita aïllada, sinó esdeveniments del mateix projecte literari.

Un projecte literari que posa èmfasi a la col·lectivitat del llegir. Llegir pot semblar en primera instància un acte individual, una activitat que fem soles i sols enfront del llibre. Tanmateix, la lectura guarda també una essència col·lectiva, puix que els llibres els creem en societat, les històries les contem en societat.

La Plaça del Llibre, amb més de 40 activitats en quatre jornades –presentacions, taules rodones, tertúlies literàries, signatures...– és l’excusa amb què lectores i lectors ens trobem amb els nostres homònims, amb les autores i autors, amb editors i amb prescriptors.

Un certamen democràtic

Parlar, escoltar, preguntar, opinar. Després d’una pandèmia que semblava extirpar els moments col·lectius, els moments de trobada, a poc a poc tornem a tindre aquests espais.

A més a més, aquest esdeveniment literari en la nostra llengua, per tal de fer accessible aquesta col·lectivitat a tot el món, ha anat introduint també amb el pas del temps millores com la interpretació en llengua de signes de moltes activitats del programa, programes en braille o una llibreria virtual per qui no puga eixir de casa. D’aquesta manera es garanteix la democratització del festival i l’accés a la lectura i a l’activitat cultural literària a tot el món, independentment de les seues capacitats o localitzacions geogràfiques.

La segona edició de la Plaça del Llibre de Gandia, situada a la Plaça Rei Jaume I i guardada sota la mirada de la biblioteca municipal, tindrà lloc just aquesta setmana, del 19 al 22 de maig. Amb un programa ben variat, amb activitats per a totes les edats i amb una carpa que comptarà amb més de 1.500 títols diferents en la nostra llengua.

A més a més, les llibreries locals hi participen en aquesta carpa, de manera que aquesta col·lectivitat serà compartida també amb llibreteres i llibreters locals, que podran assessorar qualsevol lector perdut o encuriosit. No perdeu l’oportunitat d’assistir, podeu consultar la seua web (www.placadelllibre.com) per tal de descobrir les activitats del programa o els autors i autores que hi haurà signant.