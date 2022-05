L’Institut Valencià de Cultura ha editat el doble disc ‘Vine, vine’, un recull d’obres de compositors valencians creades per a quintet de metalls. El disc ha anat a càrrec del conegut grup instrumental Spanish Brass i es presenta hui a l’Auditori Joan Plaça del Jardí Botànic de la Universitat de València.

El grup valencià Spanish Brass, protagonista d’aquest doble disc amb més de trenta anys de carrera, és un dels millors exemples de l’extensió del quintet de metall per tot el món amb els màxims nivells de qualitat. El Premi Nacional de la Música de l’any 2020 és l’últim reconeixement als seus assoliments artístics.

Aquest doble CD recull obres de compositors valencians que formen part del repertori de Spanish Brass. La gran majoria han estat concebudes per al quintet i estrenades per ells. S’escapen d’aquest grup la de Luis Blanes, l’únic compositor ja mort, i la de Claudia Cañamero, que en tot cas va ser estrenada per Spanish Brass en el festival Ensems.